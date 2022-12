Carregar reprodutor de áudio

A morte de Dietrich Mateschitz em novembro gerou uma reorganização dentro da Red Bull, para dividir as tarefas e decisões que eram trabalho do fundador. Oliver Mintzlaff, antigo número 1 do RB Leipzig, assumiu as rédeas da área desportiva, onde estão as duas equipes da marca de bebidas energéticas na Fórmula 1.

A chegada de Mintzlaff inclusive gerou especulações de que Helmut Marko e Christian Horner poderiam perder poder na Red Bull e na AlphaTauri mas, segundo o próprio consultor, não são esperadas grandes mudanças dentro da organização em um futuro próximo.

Após um final de temporada de muito sucesso para a Red Bull com a conquista dos Mundiais de Pilotos e de Construtores, Marko e Mintzlaff tiveram a primeira conversa a fundo sobre o futuro.

"Não foi nosso primeiro encontro, mas sim a primeira conversa sobre o futuro e como queremos seguir adiante", disse Marko ao jornal austríaco Kleine Zeitung.

"Estamos na mesma página, e Oliver também está bem informado sobre a equipe. Claro, não é segredo nenhum que somos a menina dos olhos da Red Bull. Há muito tempo a Red Bull Racing gera números incríveis em cifras, sucesso e marketing. Por isso, chegamos a um acordo rápido de que queremos continuar do mesmo jeito, obtendo sucesso".

Marko insiste que não há motivos para mudar as coisas, indicando que a continuidade do processo é chave para os resultados. Isso é refletido pelo fato de Horner ser o chefe de equipe mais longevo no grid atual da F1, estando à frente da Red Bull desde a chegada da equipe, em 2005.

"A continuidade é, sem dúvidas, um elemento muito importante de nosso sucesso, por mais que o rendimento da AlphaTauri no último ano não tenha nos deixado satisfeito. Mas analisaremos ao longo do ano e logo veremos o que faremos com eles no futuro".

