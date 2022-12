Carregar reprodutor de áudio

Qual a diferença entre um piloto reserva e um de testes na Fórmula 1? Na categoria, são utilizados muitos conceitos distintos para o papel de cada membro da equipe, especialmente os pilotos, podendo ser "reserva", "de teste", ou até mesmo "terceiro piloto".

O terceiro piloto é aquele com foco nos testes, que ajuda os titulares e os engenheiros nos ajustes do carro. Em certas ocasiões, ainda participa de testes e treinos livres às sextas-feiras, além de participar de exibições públicas.

Durante os GPs, sempre há um piloto reserva pronto para substituir o titular caso este não possa correr, e é comum vê-los circulando pelo paddock, enquanto os outros ficam na fábrica, trabalhando no simulador. Por isso, é interessante ver quem é quem nas equipes do grid.

Red Bull

Pilotos reserva: Liam Lawson, Dennis Hauger e Zane Maloney

Terceiro piloto: Daniel Ricciardo

Piloto de simulador: Rudy van Buren

A Red Bull tem um exército por trás para ajudar Max Verstappen e Sergio Pérez, com vários talentos da Fórmula 2 como Liam Lawson, Dennis Hauger e Zane Maloney como reservas, válido tanto para a equipe principal quanto a AlphaTauri.

Após o fim da temporada, foi confirmado o retorno de Daniel Ricciardo como terceiro piloto, tirando um ano sabático após uma temporada ruim na McLaren. Ele se encarregará das atividades com patrocinadores além de auxiliar com o simulador.

Finalizando, Rudy van Buren é o piloto de desenvolvimento no simulador, sendo um nome importante nos bastidores. Com os testes escassos, seu trabalho é valioso.

Rudy van Buren, Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver Foto: Red Bull Racing

Aston Martin

Piloto de testes e reserva: Stoffel Vandoorne

Piloto reserva: Felipe Drugovich

A equipe de Silverstone aposta em uma boa dupla para 2023, sem precisar recorrer para a Mercedes em caso de emergência. Em novembro, foi anunciada a contratação de Stoffel Vandoorne como piloto de testes e reserva.

A Aston Martin também criou seu próprio Programa de Desenvolvimento de Pilotos, com Felipe Drugovich sendo o primeiro recruta. O campeão da Fórmula 2 trabalhará como reserva e estará presente no dia a dia da equipe para ganhar experiência.

Alfa Romeo

Piloto reserva: Theo Pourchaire

O jovem talento francês é parte da Academia da Sauber desde 2019. No próximo ano subirá oficialmente à posição de reserva, após a confirmação anunciada pela equipe em outubro.

Theo Pourchaire in de Alfa Romeo C42 tijdens de post-season test in Abu Dhabi 2022. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari

Piloto reserva: Antonio Giovinazzi

Piloto de testes: Robert Shwartzman

Antonio Giovinazzi saiu da Alfa Romeo no fim de 2021 e voltou à Ferrari como reserva, atuando também nas outras equipes que usam o motor da montadora italiana, como Alfa Romeo e Haas.

No caso do russo, que é membro da Academia há anos, Robert Shwartzman teve a chance de fazer sessões oficiais com o carro da Ferrari, além de testes com modelos antigos da Scuderia.

McLaren

Piloto reserva: Alex Palou

Pilotos de testes e desenvolvimento: Will Stevens e Oliver Turvey

Após recorrer à Mercedes em caso de emergência nos últimos anos, a McLaren voltará a ter seu próprio piloto reserva. A equipe contará com Álex Palou, que dividirá o tempo com a Indy nos EUA. Nos bastidores há a dupla Will Stevens e Oliver Turvey, que ficam com os engenheiros no simulador.

Mercedes

Piloto reserva: Mick Schumacher

Após contar com Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne nos últimos dois anos, a Mercedes precisou buscar novos nomes para 2023, recorrendo à Mick Schumacher após sua saída da Haas. Segundo a equipe, o alemão trabalhará no simulador e em eventos de patrocinador, podendo ser considerado terceiro piloto.

Nyck de Vries in de Mercedes W13. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine

Após perder Oscar Piastri para a McLaren, a expectativa é de que Jack Doohan seja confirmado como o reserva da Alpine para 2023.

AlphaTauri

Devido aos vínculos com a Red Bull, a equipe não possui reservas próprios, recorrendo à sua irmã. Os talentos em formação da Academia também devem ter a chance de andar com o carro da AlphaTauri em 2023.

Williams

Após contar com Logan Sargeant em 2022, a Williams ainda não anunciou um reserva próprio, mas poderá contar com a Mercedes e Mick Schumacher caso necessário.

Haas

Para fechar, a equipe americana conta há anos com Pietro Fittipaldi como reserva, mas tudo depende dos planos do brasileiro para 2023 para que sua continuidade seja confirmada. Por enquanto, tudo segue no ar.

