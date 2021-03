F1: Tarso Marques revela drama por causa do coronavírus; entenda

O ex-piloto Tarso Marques, que passou por Fórmula 1, Indy e Stock Car, foi diagnosticado com quadro assintomático de coronavírus, mas posteriormente teve 85% do pulmão comprometido e precisou ser internado, vivendo uma situação dramática em meio à pandemia.

“Cheguei a fazer testamento”, revelou o brasileiro em entrevista à revista Caras. Dono de uma empresa de customização de veículos, o paraense de 45 anos relatou que a doença se agravou dentro de uma semana.

Tarso Marques internado com Covid-19 Photo by: Arquivo pessoal

“Achei que era brincadeira. Sempre fui muito saudável, tinha boa alimentação, fazia atividade física. Pensei que comigo não aconteceria nada. Eu me preocupava mesmo era com os meus pais. Duas horas depois deste novo diagnóstico, já estava com falta de ar. Mais uma hora e já não conseguia respirar. Agora, nesta entrevista, ainda estou com 30% da capacidade dos pulmões”, comentou Marques, que correu pela Minardi nas temporadas 1996, 1997 e 2001.

“Os três, quatro primeiros dias no hospital foram aquele terror. Você está ali praticamente morto. Vai te destruindo inteiro, é tanto remédio – a cada três horas vinha uma bandeja com injeção, corticoide. Fiquei nove dias sem dormir, usava oxigênio no limite", relatou.

"E acontecia uma coisa atrás da outra – estômago dói, vem uma alergia do nada nas pernas, ainda estou cheio de manchas, fiquei soluçando por dois dias inteiros, tive uma dor de cabeça infernal. O vírus vai atacando cada hora em um lugar. Parece que ele não desiste."

"E nesta noite achei que ia morrer, cheguei a fazer testamento. Fiquei assim mais dois dias. Quando comecei a melhorar, à noite tinha medo de que aquela melhora era um alarme falso”, completou o paranaense, já recuperado da Covid-19.

