F1 - Todt: Ferrari precisa mudar para evitar repetição de erros

Se existe uma pessoa que sabe o que é preciso para vencer com a Ferrari na Fórmula 1 é Jean Todt. Chefe do time italiano entre 1993 e 2007, o ex-presidente da FIA esteve à frente de Maranello durante o período vitorioso com Michael Schumacher, e analisou o momento vivido pelo seu ex-time, tendo em mãos um bom carro, mas com vários problemas ao seu redor.

O ex-dirigente da FIA esteve presente no Festival dello Sport em Trento na última semana e falou com a Gazzetta dello Sport durante o evento, que também contou com a presença de nomes da Ferrari como o chefe de equipe Mattia Binotto e o piloto reserva Antonio Giovinazzi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

O francês, que é também pai do empresário Nicolas Todt, que gerencia a carreira de diversos pilotos, entre eles Charles Leclec, falou que o time italiano deu um salto de qualidade, mas que ainda não é suficiente para lutar pelo título mundial, pedindo alguma mudança na estrutura interna.

"Nesta temporada, eles construíram um grande carro, o que significa que a equipe funciona, mas ainda falta algo", disse. "Porque, para vencer, é preciso estar à frente em todos os aspectos".

"Quando não se está assim, é preciso entender de onde vem o erro. Se você segue cometendo os mesmos erros, significa que algo precisa mudar. Em certo momento do ano, a Ferrari tinha o melhor carro, mas perdeu várias oportunidades devido a problemas de estratégia, confiabilidade, ou carro de segurança".

"Foram episódios que levam à mesma conclusão: a Ferrari precisa melhorar, sem dar nada por garantido".

"Não quero dar conselhos a Binotto, porque é fácil falar sem conhecer a situação de Maranello. A Ferrari está bem, mas as pessoas não se dão conta do altíssimo nível de competitividade que a F1 tem hoje".

"Claro, gostaríamos de ver a Ferrari voltando a vencer, já que não conquista o título de pilotos dese 2007. Há muita expectativa por parte dos fãs, mas o objetivo não está longe: talvez tenham mais chances no ano que vem".

