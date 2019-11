F1 terá controle eletrônico para limites de pista no GP do México

O monitoramento eletrônico dos limites de pista já foi usado na Raidillon, em Spa-Francorchamps, no fim de semana do GP da Bélgica, e provou ser bem-sucedido na garantia dos pilotos permanecessem no traçado.

A curva 11 do México é uma curva rápida à esquerda, no final de uma área de ‘esses’, levando à reta, pouco antes de uma zona DRS. Sabe-se que os pilotos que passarem do limite ganharão uma vantagem de velocidade.

A FIA deixou claro que qualquer piloto que sair completamente do circuito nesse ponto perderá seu tempo de volta, enquanto que três dessas infrações na corrida levarão a uma bandeira de advertência preta e branca.

Em suas anotações pré-evento, o diretor Michael Masi escreveu: “Um tempo de volta alcançado durante qualquer sessão de treinos ou na corrida por um piloto cruzando completamente a zebra vermelha e branca na saída da curva 11, será invalidado pelos comissários.”

“Cada vez que um carro cruzar completamente a zebra vermelha e branca na saída da curva 11, as equipes serão informadas pelo sistema oficial de mensagens."

"Os requisitos acima não se aplicarão aos pilotos que tenham sido forçados a sair da pista, com os casos julgados individualmente."

Masi também lembrou aos pilotos que os limites da pista da Cidade do México eram regras previamente estabelecidas por Charlie Whiting.

Ele também acrescentou: “Curvas 1, 2 e 3: Qualquer piloto que passar à esquerda ou passar por cima da zebra amarela fluorescente no lado esquerdo entre as curvas 1 e 2, ou que passar à esquerda da salsicha no ápice da curva 2, deve voltar a entrar na pista guiando pelo final das seções de meio-fio amarelas fluorescentes no lado direito entre as curvas 2 e 3.”

“Curva 8: qualquer piloto cujo carro passar completamente atrás da zebra vermelha e branca no ápice da curva 8 deve entrar novamente na pista mantendo-se totalmente à direita, paralela à pista na saída da curva 8.”

“Curva 11: qualquer piloto cujo carro passar completamente atrás da zebra vermelha e branca no ápice da curva 11 deve voltar a entrar na pista se mantendo à direita dos dois blocos de poliestireno e depois totalmente à esquerda da área amarela fluorescente paralela à pista na saída da curva.”

Ele acrescentou: "Em todos os casos detalhados acima, o piloto só deve voltar à pista quando for seguro e sem obter vantagem.”

Relembre os últimos vencedores do GP do México