A classificação da Fórmula 1 na Holanda foi afetada pelo uso de sinalizadores pelos fãs, inclusive com uma bandeira vermelha acionada após um ter sido atirado por um fã nas arquibancadas. Max Verstappen falou que quem faz isso é "idiota" e "estúpido", com outros pilotos seguindo o holandês e destacando o perigo.

A bandeira vermelha foi acionada no começo do Q2 devido ao sinalizador na pista, ainda soltando fumaça, na região do estádio. No Q3 ainda houve outro caso, mas que causou apenas uma amarela.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre os incidentes e se havia algo que poderia dizer para dissuadir os fãs, Verstappen disse: "É algo muito idiota a se fazer. Segurar sinalizadores é legal, mas há um limite. Agora jogar na pista é estúpido. E a pessoa que fez isso foi expulsa".

"Não façam isso. Não é bom para ninguém, você é expulso então não vê a corrida e, para nós, a sessão é interrompida porque é perigoso quando há coisas na pista. Não façam isso".

Charles Leclerc também pediu para que os fãs "não façam isso" e espera que no futuro possa ser feito algo para evitar isso.

Carlos Sainz pediu à organização que "alertem os fãs sobre quando é possível usar sinalizadores e quando não é", apesar de já existir uma proibição em vigor sobre jogá-los na pista.

"Acho legal na volta pós-quali, por Max conseguir a pole, mas não façam isso no meio da corrida ou quando alguém está no meio da disputa. A 300km/h com esses carros você não quer nenhuma distração com fumaça".

Os fãs de Verstappen são os mais conhecidos pelo uso de sinalizadores laranja, primeiro no GP da Áustria e agora também em Zandvoort. Mas há outros casos de uso para o apoio de outros pilotos e equipes, incluindo os GPs da Itália e do México no ano passado.

Fans Photo by: Erik Junius

Nicholas Latifi também destacou na semana passada como que os sinalizadores no GP da Bélgica o deixaram "confuso sobre ter ou não um carro à sua frente ou se é apenas o sinalizador", algo que foi levantado pelos pilotos na reunião com a direção de prova.

"Na maioria das vezes é um laranja muito distinto, então você sabe que é sinalizador e não brita", disse Latifi. "Mas em Spa houve alguns casos em que eu achei que alguém tinha escapado da pista. Não tinha como saber exatamente".

"Então não é ideal, especialmente em uma pista onde tudo é muito próximo como aqui. Spa, Red Bull Ring, as arquibancadas são mais longe. Acho que os fãs precisam se comportar".

