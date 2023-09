O piloto de Fórmula 1 que vencer o GP do Japão receberá um troféu inovador do tipo "me beije" para as comemorações em Suzuka. A Lenovo, patrocinadora master da prova, teve a ideia de trazer um pouco de tecnologia para as taças e contratou o mundialmente famoso estúdio de design Pininfarina para criá-lo. O resultado é um conceito elegante, baseado no design da entrada de ar de um carro de F1 e no logotipo da empresa que patrocina o evento nipônico.

O troféu também incorpora uma tecnologia inteligente através da qual o artefato 'ganhará vida' quando o piloto interagir com ele. A taça tem uma área especial "beije-me" localizada na parte externa, com luzes indicadoras que piscarão.

Quando o piloto 'obedece', e graças à tecnologia de microinterruptor sensível ao toque, o troféu ganha vida com as cores da bandeira do país do competidor da categoria que for ao topo do pódio na Ásia.

Detalhe do troféu do GP do Japão Foto de: Lenovo

Philip Marchington, diretor executivo de criação de marketing corporativo da Lenovo, disse: "Como uma empresa líder em tecnologia, nós nos desafiamos a encontrar uma maneira de incorporar uma tecnologia mais inteligente nos troféus de forma nunca feita para elevar a experiência do pódio".

A Pininfarina é um estúdio de design icônico que já trabalhou com vários dos principais fabricantes de automóveis, como Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, GM, Lancia e Maserati. Foi originalmente fundado por Battista Farina, tio do primeiro vencedor de GPs da F1 e campeão mundial Giuseppe Farina.

Detalhe do troféu do GP do Japão Foto de: Lenovo

Paolo Trevisan, vice-presidente de design da Pininfarina of America, que trabalhou no troféu, disse que a empresa está honrada em contribuir com uma nova e ousada ideia para a F1. "Para a Pininfarina, com sua herança inigualável enraizada na tradição automotiva, é uma honra fazer parte da história da F1 com este troféu inovador e tecnológico, criado para um parceiro como a Lenovo, que compartilha nossa profunda paixão", disse ele.

A tecnologia do troféu 'kiss me' também será implementada para o GP dos Estados Unidos, que a Lenovo também está patrocinando. Os troféus serão programados antes das comemorações para que tenham as cores certas da bandeira de cada piloto.

SEXTA-LIVRE: Programa debate primeiro dia de atividades de pista para o GP do Japão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #248 – Ferrari ‘passa pano’ para Leclerc e subestima Sainz? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music