Após a vitória no GP de Singapura de Fórmula 1 da semana passada, a Ferrari busca seguir melhorando o SF-23 e, por isso, trouxe uma nova configuração de assoalho para Suzuka, com o objetivo de melhorar os ganhos de eficiência.

A equipe disse que as revisões feitas nas cercas dianteiras do assoalho, borda, meio do assoalho e parede lateral do sidepod, que trabalham em conjunto com um corte inferior redesenhado do sidepod, têm como objetivo gerenciar melhor as perdas e distribuição de cargas.

"Isso se traduz em um aumento na eficiência do carro", diz a equipe no documento oficial submetido à FIA.

Ferrari SF-23 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Além de mexer no assoalho, a equipe italiana optou por utilizar a mesma asa beam de baixo arrasto e asa traseira com o ajuste no plano principal usados no GP da Grã-Bretanha, com o objetivo de melhorar a velocidade de reta.

McLaren MCL60 technical detail Photo by: Filip Cleeren

A Ferrari não é a única com o objetivo de reduzir o arrasto, com a McLaren também trazendo uma asa beam de baixa carga para o Japão. Os elementos superiores e inferiores com formas modificadas reduzem a carga e o arrasto, casando melhor com as exigências de Suzuka.

A McLaren também adicionou um packer ao sidepod, com o objetivo de melhorar o condicionamento local do fluxo de ar para melhorar o resfriamento.

AlphaTauri AT04 technical detail Photo by: Filip Cleeren

Já a AlphaTauri segue construindo em cima do pacote de atualização apresentado em Singapura com mais mudanças para este fim de semana. A equipe mudou a junção da placa final da asa traseira com o objetivo de melhorar a eficiência geral do pacote.

A equipe também removeu três palhetas giratórias da haste do espelho retrovisor como parte de um experimento repetido. Esta mudança serve não apenas para reduzir o arrasto, mas também impacta o efeito de outwash que atua sobre a roda dianteira.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes também trouxe uma pequena modificação para a asa traseira com a adição de uma palheta contornada à frente da placa final. Na submissão oficial, a equipe justifica: "a palheta gera um pequeno vórtice que, por sua vez, gera uma pequena quantidade de downforce local e arrasto".

Aston Martin AMR23 technical detail Photo by: Filip Cleeren

A Aston Martin trouxe dutos de freio dianteiros menores e revisados, que casam melhor com as exigências de resfriamento de Suzuka, enquanto a Williams traz uma configuração modificada do assoalho.

A altura da maior parte da cerca dianteira do assoalho foi reduzida, para ajudar a reduzir a carga no local, impactando o fluxo de ar tanto na dianteira quanto na traseira do carro.

Williams FW45 technical detail Photo by: Filip Cleeren

AlphaTauri 2024 DEFINIDA? DRUGO de olho em equipe e rival, McLaren 'usa' Piastri por Norris e + F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #248 – Ferrari ‘passa pano’ para Leclerc e subestima Sainz? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music