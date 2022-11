Carregar reprodutor de áudio

No GP de São Paulo de Fórmula 1, Yuki Tsunoda se tornou a infeliz vítima de uma anomalia inesperada no sistema projetado para ajudar a FIA a controlar situações de safety car. O cenário que se desenrolou roubou duas posições ao piloto da AlphaTauri e o deixou muito atrás dos pilotos com quem deveria estar brigando.

Após a controvérsia no GP de Abu Dhabi do ano passado, a FIA decidiu automatizar o sistema que identificava os carros que são elegíveis a 'dar uma volta' no carro de segurança para retornar à sua posição inicial. Na última corrida da temporada passada, apenas alguns carros passaram pelo líder Lewis Hamilton, não deixando tráfego entre ele e Max Verstappen, enquanto ainda deixava carros entre o holandês e Carlos Sainz em terceiro, protegendo-o de um ataque do piloto da Ferrari.

Também acelerou o processo de volta o suficiente para dar tempo para um reinício antes da bandeira quadriculada e dar ao piloto da Red Bull a chance de ultrapassar Hamilton e conquistar o campeonato mundial. A contagem incorreta dos carros foi atribuída a um erro humano por um oficial da FIA que trabalhava ao lado do então diretor de corrida Michael Masi.

Para evitar uma repetição, o software de cronometragem da F1 foi modificado para sinalizar automaticamente os carros com uma volta de desvantagem e, portanto, podem passar antes do reinício. Quando o safety car saiu no Brasil, os três carros nesta situação eram a AlphaTauri de Tsunoda e a dupla da Williams, Alex Albon e Nicholas Latifi.

Tsunoda estava logo atrás do líder George Russell na fila quando a equipe aproveitou a oportunidade para chamar o piloto japonês ao boxes e colocar pneus novos. Ao fazê-lo, ele realmente passou por Russell no pitlane – antes de emergir na pista em sexto lugar na fila, atrás de Russell, Albon, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Carlos Sainz. Latifi, o terceiro piloto da volta, estava logo atrás dele.

Ao passar por Russell no pitlane, Tsunoda criou uma situação que não havia sido prevista e, de acordo com o sistema automatizado, ele agora não era elegível para desfazer a volta.

Quando a mensagem 'carros com uma volta agora podem ultrapassar' apareceu nas telas de cronometragem, apenas mencionou os números de Albon e Latifi. O engenheiro de Tsunoda hesitou ao ver a mensagem, dizendo: “Você pode ultrapassar dobrado… Espera, espera.”

Na confusão, Tsunoda inicialmente passou por Sainz, mas depois parou atrás de Perez, enquanto ao mesmo tempo Latifi - com quem ele estava lutando pela posição - o ultrapassou e continuou passando pelos carros da frente.

Quando ele perguntou sobre a passagem, Tsunoda foi informado: “Negativo, sem ultrapassagem”, ao que ele respondeu: “Que porra, o que estamos fazendo?” Ele então recebeu a mensagem: “Mantenha a posição Yuki, não ultrapasse”.

Ele então deixou Sainz passar, restaurando seu lugar original na fila. O reinício ocorreu assim com Tsunoda ainda separando Sainz de seus perseguidores, liderados por Charles Leclerc. O japonês poderia, assim, ter interrompido os planos de Leclerc e outros. No entanto, sabiamente, na relargada, seu engenheiro lhe disse para deixar os carros mais rápidos passarem e ele quase parou na reta dos boxes ao permitir que todo o grid passasse.

Como resultado, Tsunoda ficou preso em último lugar como o único carro com uma volta de desvantagem, perdendo para Albon e Latifi. Ele deveria ter batido os dois com seus pneus novos – e poderia até ter conquistado mais lugares se estivesse em sua posição correta no reinício.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o que aconteceu, ele disse: "Me falaram que eu tinha que ficar na fila. Não sei por quê. Provavelmente a FIA achou que estava lutando pelo P5 ou algo assim!"

Decepcionado, Franz Tost, chefe da AlphaTauri, se recusou a comentar o que havia acontecido. O sistema automatizado nunca teve a intenção de prejudicar um piloto dessa maneira ou deixar um carro preso no meio do pelotão em tais circunstâncias. No entanto, a FIA insistiu que nenhum erro foi cometido.

Em comunicado, o corpo diretivo explicou em detalhes o que aconteceu: “Todos os sistemas funcionaram corretamente e de acordo com os regulamentos. A situação inusitada surgiu como resultado das peculiaridades do circuito e cenários específicos que foram os seguintes:

“O carro 22 foi o primeiro a cruzar o SC1 após a implantação do safety car. Na volta seguinte, ele se tornou o primeiro carro a cruzar a linha SC1 pela segunda vez, o que normalmente acionaria os sistemas para indicar que ele é elegível para ultrapassar. No entanto, neste momento ele entrou no pit lane e conseguiu ir mais rápido que o trem de carros atrás do safety car. Ao fazê-lo, ele se desenrolou ao cruzar a linha de controle no pit lane.

“Quando ele voltou ao circuito, os sistemas indicaram corretamente que ele estava novamente uma volta atrás, no entanto, como ele já havia perdido uma volta, ele não era elegível para fazê-lo novamente quando o período do safety car estava terminando. O controle de corrida verificou que isso estava correto com o tempo da F1 e eles confirmaram que apenas o carro 6 e o ​​carro 23 podiam desfazer a volta sozinhos.”

A FIA observou que a situação seria revisada e, portanto, potencialmente abordada no futuro: “Embora este seja um cenário muito incomum, não houve erros de sistemas ou procedimentos – é um daqueles cenários imprevisíveis que podem acontecer e não há mudanças que precisam ser implementadas.

“É claro que isso será discutido em futuros Comitês Consultivos Esportivos como parte dos procedimentos normais de revisão.”

