F1: Tsunoda largará do pitlane em Interlagos

O grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1 terá uma mudança de última hora. A AlphaTauri trocou componentes do carro de Yuki Tsunoda com o carro em regime de parque fechado e o piloto japonês terá que largar do pit lane em Interlagos.

Tsunoda largaria originalmente na 15ª posição, tendo terminado na mesma posição na corrida Sprint deste sábado.

O GP de São Paulo já teve outros punidos, como Carlos Sainz, que teve um novo motor em sua Ferrari para o fim de semana e perdeu cinco posições de grid. O espanhol terminou a corrida Sprint em segundo e começará em sétimo.

Fernando Alonso foi punido em cinco segundos por um toque em seu companheiro de Alpine, Esteban Ocon, e será o 18º no grid.

O GP de São Paulo de F1 tem largada marcada para às 15h, no horário de Brasília.

