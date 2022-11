Carregar reprodutor de áudio

No estágios finais da corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, disputada neste sábado em Interlagos, o mexicano Sergio Pérez, que estava em quinto, pediu à Red Bull para trocar de posição com o companheiro holandês Max Verstappen, que estava em quarto.

“Eu vou ter essa posição? Preciso dos pontos", disse o piloto à equipe anglo-austríaca via rádio. Pérez, porém, não obteve resposta e terminou atrás do bicampeão mundial. O mexicano, por sua vez, briga pelo vice.

Após a disputa, o veterano foi questionado pelos jornalistas sobre o incidente. “Considerando o ritmo que tínhamos hoje, o melhor que poderíamos fazer era chegar entre os quatro melhores. Temos bastante trabalho para fazer à noite e espero conseguir uma boa posição amanhã. Eu também não acredito que não faria tanta diferença assim um ponto a mais. A nossa esperança é colocar os carros entre os primeiros amanhã e, assim, sermos recompensado com pontos”, disse.

Quem também foi provocado a falar sobre o assunto depois da sprint no Autódromo José Carlos Pace foi Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull na F1. "Se (Pérez) alcançar Max, (Verstappen) não lutará, mas (Pérez) estava muito longe", explicou o austríaco no Brasil.

