10 dias após o anúncio do seu retorno para a F1 e para a Haas, o Kevin Magnussen realizou a sua primeira Classificação na categoria desde 2020. E que retorno: o dinamarquês largará na sétima posição no Bahrain, melhor resultado do que toda a sua última temporada.

E se há palavras para definir toda a jornada dos últimos 10 dias até o retorno, além de alegria, Magnussen escolheu dizer "é apenas doido".

"Eu estou super feliz", disse Magnussen sobre o retorno a categoria. "Foi uma montanha russa gigante desde a ligação do Gunther, ficar surpreso com ela e então fazer o retorno acontece. Teve alguns obstáculos que eu tive que resolver e isso já me deixou nervoso. Depois chegar aqui, dirigir pela primeira vez, pescoço dolorido e torcer para o carro ser bom [...], ainda ter um problema na classificação, sem saber que chegaríamos ao Q3 — que montanha-russa!".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Para Magnussen, a falta de testes também aumentou a "fome". "Eu estou certamente faminto! Eu me sinto tão sortudo de estar nessa situação em que eu estou com um bom carro na F1. É muito divertido.

Apesar da alegria e diversão com o retorno à F1, Magnussen se preocupa com um ponto da Haas. "A maior preocupação é a confiabilidade, eu diria. Mas estou de dedos cruzados que chegaremos lá [zona de pontuação]", conclui o dinamarquês.

