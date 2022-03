Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz se sentiu "aliviado" por lutar pela pole position no Bahrein depois de sentir que estava "muito atrás" do companheiro de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc.

Sainz revelou após o treino de sexta-feira no Bahrein que estava lutando para entender o F1-75. Mas ele se recuperou na classificação ao conquistar a pole provisória no Q3 à frente de Leclerc e Max Verstappen, da Red Bull, antes de cair para o terceiro lugar.

“Foi um fim de semana muito difícil para mim, tenho sido lento, simples assim,” disse Sainz.

“Charles tem feito um trabalho muito melhor do que eu durante todo o fim de semana, e tenho tentado recuperar o atraso."

“Honestamente, houve pontos neste fim de semana que eu estava muito atrás, então quando cheguei na classificação e estava lutando pela pole, fiquei um pouco mais aliviado."

“Na última volta, [Leclerc] fez uma volta muito boa. Acho que ele juntou tudo e, nesse ponto, você só precisa parabenizar e dizer bom trabalho à equipe."

“É uma grande notícia lutar pela pole position, primeira vez para mim também lutando pela pole. Então, sim, tempos bastante interessantes e emocionantes pela frente.”

A Ferrari foi vista como uma das favoritas depois de impressionar nos testes de pré-temporada, mas Sainz disse que a equipe permaneceu focada em executar tudo perfeitamente e não se deixaria levar por esse resultado.

“Não acreditamos em nenhum momento que seria fácil”, disse Sainz.

“Acho que fizemos uma classificação muito suave, sem erros. Acho que precisamos mantê-lo assim até amanhã. Eu vejo a equipe focada, confiante, mas não confiante demais e nem comemorando demais."

“Temos a realidade de que sabemos que somos a Ferrari, estamos de volta onde deveríamos estar e não podemos estar muito animados com isso. É obviamente uma boa notícia, e todos ficarão felizes hoje."

“Mas ainda há um longo caminho a percorrer no ano, e é apenas a primeira classificação e a primeira corrida", concluiu.

