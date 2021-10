Um usuário modificou o Google Maps e rebatizou uma área da pista de Sochi para lembrar a escapada de Lando Norris do circuito que lhe custou sua vitória inaugural na Fórmula 1. O GP da Rússia 2021 foi uma oportunidade real para o britânico triunfar categoria máxima, mas a chuva frustrou seus planos.

O piloto da McLaren liderou grande parte da corrida e estava a caminho de confirmar o primeiro lugar após manter Lewis Hamilton afastado. O heptacampeão chegou a levar 11 segundos de diferença no meio da prova, mas reduziu para menos na parte final e a cena mudou quando a água caiu.

O britânico da Mercedes decidiu ir para os boxes e colocar pneus de chuva enquanto seu compatriota permaneceu no circuito. Com três voltas restantes, ficou impossível pilotar com compostos slicks e Norris perdeu o controle de seu carro em um momento em que parecia estar dirigindo um carro no gelo.

Embora quase duas semanas tenham se passado desde aquele momento, a internet ainda não esqueceu todo o evento e alguns fãs de Fórmula 1 rebatizaram a área onde Lando perdeu o controle total de seu carro, perto da Avenida Olímpica, da Arena Shaiba e do Palácio de Gelo Bolshoi, estruturas usadas durante os Jogos Olímpicos de Inverno.

O local foi renomeado no Google Maps como "Esperanças e sonhos de Lando Norris", e ainda há o seguinte comentário de um usuário: "Não recomendo visitar porque traz lembranças dolorosas de sonhos desfeitos de um inglês. RIP P1 de Lando em Sochi."

Para tentar evitar um problema semelhante no futuro, o piloto e a McLaren passaram três dias no simulador em busca de soluções que lhes permitissem interagir melhor no futuro e não perder outra oportunidade como essa.

