F1: Sainz receberá quarto motor do ano na Turquia e será punido

Carlos Sainz sofrerá uma penalidade de grid no GP da Turquia de Fórmula 1 neste fim de semana com a Ferrari dando a ele seu sistema híbrido atualizado em seu motor.

A escuderia estreou uma nova unidade no carro de Charles Leclerc na Rússia e o piloto monegasco cumpriu devidamente uma punição para largar no fundo do pelotão em Sochi, enquanto a equipe antecipava a mudança também no carro do espanhol.

A Ferrari planejou evitar que os dois começassem a mesma corrida da parte de trás, com Leclerc tendo prioridade devido a preocupações com seu estoque de energia que foi danificado em seu acidente no início do GP da Hungria.

"Como foi o caso de Charles na Rússia, na Turquia Carlos receberá uma unidade de força completamente nova equipada com o novo sistema híbrido", disse a escuderia. "Portanto, ele vai partir do fundo do grid com o objetivo de subir na ordem para tentar marcar alguns pontos."

Depois do GP da Rússia, Mattia Binotto, chefe do time, estava relutante em estimar o ganho geral que a atualização proporcionou, mas confirmou que foi "um passo" no desempenho com foco em seu pacote de 2022. De acordo com os regulamentos atuais da F1, as equipes têm permissão para fazer uma atualização de especificações por ano em cada um dos componentes da unidade de potência.

A Ferrari também confirmou que Binotto não comparecerá ao GP da Turquia e, em vez disso, permanecerá em Maranello "para se concentrar no desenvolvimento do carro do próximo ano". Ele também seguirá o fim de semana de corrida da fábrica "com uma ligação permanente com a escuderia em Istanbul Park", tendo também perdido um punhado de provas no ano passado com a mesma metodologia.

A escuderia perdeu mais terreno para a McLaren na disputa pelo terceiro lugar no campeonato de construtores no GP da Rússia e está agora a 17,5 pontos da rival de Woking.

F1 2021: Red Bull favorita na Turquia? Mais chuva em Istambul? Rico Penteado responde| TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: