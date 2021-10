Após uma agitada corrida na Rússia, a Fórmula 1 volta aos trabalhos neste fim de semana com o GP da Turquia. A Mercedes vem no embalo da 100ª vitória de Lewis Hamilton, mas a Red Bull também está empolgada com o segundo lugar de Max Verstappen após largar do fundo do grid em Sochi e chega com moral.

A dúvida paira no ar: a equipe alemã trocará o motor do britânico e ele começará dos últimos em uma pista onde a rival austríaca é favorita? A previsão do tempo deixará as coisas bagunçadas? Essa e muitas outras atrações estão reservadas para Istambul.

Além da briga pelo título, também será interessante ver como a McLaren se comportará após perder a segunda vitória seguida, em um erro da equipe e de Lando Norris na Rússia de não calçar pneus de chuva quando a água caiu. Os dias em Woking foram de trabalho e revisão do que deu errado no último GP para tudo sair bem na Turquia.

Nos pelotões seguintes, a Alpine segue embalada após terminar de novo à frente de suas rivais pelo quinto lugar nos construtores, AlphaTauri e Aston Martin, em Sochi. Enquanto isso, a Williams perdeu um pouco de terreno para a Alfa Romeo na disputa pela oitava colocação, mas continua com boa vantagem. Confira agora o que esperar do fim de semana da F1.

Hamilton com punição de grid?

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, speaks with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, after the race Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Após a Red Bull ter utilizado a quarta unidade de potência no carro de Verstappen no GP da Rússia, e com isso ter largado do fundo do grid, crescem os rumores de que a Mercedes fará o mesmo com Hamilton na Turquia. O heptacampeão já está no limite de três componentes permitidos e, se fizer, também começará da parte de trás do pelotão. A equipe não descartou a possibilidade.

Chances de chuva

Sergio Perez, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and the remainder of the field at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A chuva foi decisiva na corrida em Sochi, pois fez Norris escapar nas últimas voltas por não colocar pneus de faixa azul e, com isso, Hamilton "herdou" a vitória, além de Verstappen ter pulado para a segunda colocação. A previsão do tempo indica que também cairá água em Istambul, assim como foi na prova de 2020. As condições adversas podem, mais uma vez, embaralhar o grid e tirar o favoritismo da Red Bull.

McLaren e Norris pós-'intensivão'

Lando Norris, McLaren MCL35M, makes a pit stop Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Após ganhar o GP da Itália, a segunda vitória consecutiva da McLaren parecia certa em Sochi. Norris fez a pole e dominou a corrida até as últimas voltas, quando a chuva caiu mais forte e tirou as esperanças do britânico de repetir o feito de seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo. As últimas semanas foram de aprendizado para a equipe, que fez um 'intensivão' para entender os erros da última prova e melhorar a comunicação para que não se repitam.

Ferrari com novos motores

Ferrari SF21 engine Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari, que trabalha firmemente nas unidades de potência de 2022, também utilizará a quarta do ano no carro de Carlos Sainz, repetindo o que fez com Charles Leclerc na Rússia. Além de um componente mais confiável, a troca também tem como objetivo seguir os 'ensaios' do 'motor revolucionário' que a escuderia promete trazer no próximo ano, com alguns elementos já instalados nos veículos atuais. Será que veremos um ganho de desempenho?

Alpine precisará mesmo de um caos?

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

A Alpine segue firme na briga pelo quinto lugar no campeonato de construtores e, com os resultados de Sochi, pontuou mais que as rivais AlphaTauri e Aston Martin pela segunda vez consecutiva. Fernando Alonso, que chegou no top 10 em 11 de 15 GPs no ano, disse antes do GP da Rússia que apenas uma corrida caótica poderia proporcionar um pódio ou segunda vitória para a equipe na temporada. Será que precisarão disso na Turquia?

Confira a programação do GP da Turquia:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 06h Bandsports Classificação Sábado 09h Band e Bandsports Corrida Domingo 09h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

