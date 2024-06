A Ferrari pode finalmente ter alcançado a Red Bull na Fórmula 1, mas para o chefe da equipe, Fred Vasseur, agora não é hora de aproveitar a glória passageira.

Depois que a McLaren anunciou sua chegada ao principal escalão da F1 em Miami e Ímola, a Ferrari se juntou oficialmente à luta a três em Mônaco. Embora o apertado circuito de rua sempre permaneça atípico, ele confirmou tendências de que Red Bull, McLaren e Ferrari fecharam dentro de um décimo e meio, com o favorito em um determinado fim de semana em parte devido à natureza do circuito e a execução de um fim de semana de corrida.

Embora a Red Bull ainda esteja definida para ser a favorita em circuitos mais suaves e de alta pressão aerodinâmica como Barcelona, ​​ela não tem mais aquela margem confortável para arrebatar vitórias em circuitos onde o RB20 não consegue flexionar seus ‘músculos’.

Como Charles Leclerc ficou a 31 pontos de Max Verstappen e a Ferrari está agora 24 pontos atrás da Red Bull na classificação de construtores, os tifosi e a mídia italiana sentiram cheiro de sangue. O chefe da equipe, Vasseur, foi aclamado como o salvador da Scuderia, cerca de 15 meses depois de assumir o comando.

Mas Vasseur não quer ouvir falar disso. Agora não é hora de recostar-se e absorver a adulação, mas de bater no ferro enquanto ele finalmente começa a atingir a temperatura desejada. Sua revisão completa em Maranello para tornar cada departamento da Gestione Sportiva mais eficiente e com melhor desempenho continuará conforme planejado.

“Se você começar a pensar que está em boa forma, você está morto”, disse Vasseur à mídia italiana, incluindo o site irmão italiano do Motorsport.com, nesta quinta-feira.

“Isso significa que precisamos manter a mesma abordagem e ter melhoria contínua, departamento por departamento, em todas as áreas, incluindo pilotos, incluindo o pit wall, incluindo tudo.

"Mesmo quando você está fazendo um bom trabalho, você tem que fazer um trabalho melhor na semana seguinte. Se você começar a se convencer de que o que está fazendo é bom, é o começo do fim. Em todas as áreas, temos que chegar aos limites um pouco mais."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Erik Junius

Tudo faz parte da filosofia abrangente de Vasseur que aparentemente fez muito bem à Ferrari. Não deixe que seus agudos fiquem muito altos, mas também não deixe que seus graves fiquem muito baixos. Os erros estão a ser resolvidos, mas sem a cultura de apontar o dedo e culpar que permeou os regimes anteriores.

Embora tenha sido a única equipe que impediu a Red Bull de vencer a temporada de 2023 com a vitória de Carlos Sainz em Singapura, o primeiro ano de Vasseur no comando revelou muita necessidade sistêmica de melhorias. Esse trabalho ainda não terminou, mas a Ferrari já parece uma equipe diferente. É mais confiante e menos tensa.

“Ele tem uma visão muito clara do que quer alcançar e como alcançar”, disse Leclerc. “Ele não perde tempo e esse é definitivamente o seu ponto forte. Desde o primeiro dia em que ingressou, ele tem tudo para trazer a equipe de volta ao lugar onde ela pertence e isso significa um campeonato mundial”.

Mas embora as metas tenham mudado de vitórias em corridas para campeonatos, à medida que a Red Bull fica ao seu alcance, Vasseur é rápido em descartar qualquer sonho de longo prazo.

“Seria um erro pensar muito no futuro a longo prazo”, alertou Vasseur. “Temos um campeonato muito entusiasmante, com três equipes lutando entre si, com cinco ou seis carros capazes de brigar pela pole position.

“Sabemos que de um fim de semana para o outro você pode passar de P1 para P6, como aconteceu com Max no fim de semana passado. E seria um erro, estrategicamente falando, pensar no fim do campeonato.

“Temos que estar focados na próxima corrida, no Canadá, no desenvolvimento, para tirar o melhor do que temos e fazer um bom trabalho e então [veremos] o que acontecerá no final”.

Podium: Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

Isso não quer dizer que a segunda vitória da Ferrari na temporada não seja um tônico vital. Após o triunfo de Sainz na Austrália, Leclerc agora também triunfou em 2024, após uma sequência difícil de 40 GPs sem vitória. E embora a vitória de Melbourne tenha vindo com algumas ressalvas, já que Verstappen enfrentou problemas, Mônaco é um grande impulsionador da confiança.

“Para a equipe é também a confirmação de que estamos avançando na direção certa e isso está dando autoconfiança aos rapazes”, reconheceu Vasseur. “Não sei se tenho que me orgulhar de alguma coisa, mas a sensação boa é que pelo menos consigo sentir a autoconfiança na equipe, o ânimo na equipe e a capacidade de correr riscos.

"Acho que isso também poderia ajudar Charles em sua autoconfiança, porque ele esperou pela vitória em Mônaco durante anos e passou um ano e meio sem vencer."

Vasseur também reservou elogios a Sainz, que tem feito uma campanha muito forte até agora, apesar de saber que terá de deixar o lugar para Lewis Hamilton no próximo ano. O espanhol ainda está avaliando sua próxima mudança para o que provavelmente será um time que não correrá por vitórias.

"Ele tem exatamente a mesma mentalidade de quando lançamos ao carro em fevereiro", explicou Vasseur. "A primeira reação em fevereiro foi: 'Ok, Fred, é uma decisão difícil, mas vamos forçar até a última curva da última volta da temporada.'

“Ele é um mega profissional, totalmente comprometido e está fazendo um ótimo trabalho. Tenho convicção que vai ficar assim até o final de 2024. A abordagem é muito profissional, muito dedicada e estou muito satisfeito com o Carlos.”

Vasseur revelou que o seu discurso de vitória às ‘tropas’ em Maranello teve um tom semelhante ao que disse à imprensa, capacitando cada indivíduo e departamento como um potencial criador de diferenças.

“Eu disse a eles que cada membro é um diferenciador de desempenho”, disse ele. “Todos na empresa desempenham um papel e não se trata apenas do chefe de aerodinâmica ou do engenheiro-chefe. O desempenho vem de todos em termos de aceleração da produção ou qualidade.

"Eu disse que eles são os donos dos resultados quando os resultados não são bons, mas também são os donos dos resultados quando estamos a vencer. É o troféu deles, tanto quanto de qualquer outra pessoa."

BRIATORE 'de volta' à Alpine, que pode ser COMPRADA POR CHINESES! Antonelli CHOCA, Yuki na Audi e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!