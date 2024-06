O veterano jornalista de Fórmula 1 Joe Saward escreveu que duas fontes confiáveis ​​confirmaram que Luca de Meo está procurando um fornecedor de motores, o que pode significar que a Renault esteja considerando encerrar seu projeto na categoria.

Embora a Renault tenha voltado à F1 com grandes ambições, marca que foi renomeada para Alpine, devido a muitos anos de fracasso, seu projeto poderia facilmente ser encerrado.

Saward escreveu em seu blog que apurou que o CEO da Renault, Luca de Meo, está procurando um parceiro de motores, para que possam interromper o projeto e considerar seriamente a venda da equipe, mas a marca Alpine ainda pode permanecer.

“A grande história do fim de semana de Mônaco foi basicamente a Alpine, mas não porque seus pilotos entraram em confronto, como sempre, e não porque o chefe da equipe disse que algo precisava mudar”.

“É porque o CEO da Renault, Luca de Meo, não apareceu no fim de semana de corrida e parece ter desistido de tentar consertar uma equipe problemática que não conseguiu o que esperava. Isto se deve em grande parte às decisões que ele tomou.”

“Há algum tempo há rumores de que eles poderiam vender o time. Estes relatos foram negados, mas nos últimos dias foi revelado que De Meo está de olho na entrega do motor em 2026, o que significa apenas que a Renault está a considerar abandonar o seu próprio projeto de motor, que está sendo desenvolvido em Viry-Chatillon. Isto não é especulação, foi confirmado por duas fontes minhas muito boas.”

“Claro, este é um tema muito delicado e não significa que a Renault encerrará todo o seu negócio de motores, mas sim que será usado para outros fins e que não construirão mais motores de F1 caros e complexos”.

“Dessa forma, a equipe continuaria a manobrar por conta própria e poderia continuar a promover a marca Alpine, mesmo que ela fosse vendida. O uso do nome pode ser incluído em qualquer venda, embora a Renault possa, claro, decidir manter a equipe”.

“O modelo de negócio seria semelhante ao que a Alfa Romeo utilizou há alguns anos, que pagou para adquirir os direitos do nome Sauber e utilizou motores Ferrari, mas deu a impressão de que se tratava de uma equipa de fábrica da Alfa Romeo.”

“É uma abordagem barata à exposição na F1 que Bernie Ecclestone não teria aceitado naquela época, mas a Liberty Media não parece muito incomodada se algumas marcas estiverem envolvidas”, escreveu Saward.

