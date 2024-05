O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, considera que "nada muda" na abordagem da equipe para vencer a Red Bull na Fórmula 1, analisando as chances após o triunfo no GP de Mônaco.

Durante o fim de semana em Mônaco, Ferrari e McLaren encabeçaram a ordem de classificação, já que a líder do campeonato, Red Bull, teve dificuldades para lidar com os solavancos do circuito de rua e só conseguiu chegar em sexto lugar com Max Verstappen - imprensado pelos dois pilotos da Mercedes.

Vasseur reconheceu que a diferença foi reduzida em 2024, e que as três equipes que venceram corridas até agora nesta temporada poderiam lutar por mais vitórias, dependendo do layout de cada circuito futuro.

O francês fez questão de acrescentar que era importante que a Ferrari mantivesse seu progresso e que o fato de saber que a Red Bull era vencível não mudava a motivação da equipe para lutar por honras na F1. Ele afirmou que seria o "pior cenário possível" se a Ferrari acreditasse que seu trabalho já estava feito.

"Não é uma questão de motivação, porque a motivação está lá por um tempo, mas é a autoconfiança dos pilotos, da equipe", explicou Vasseur."E, com certeza, assim que você está em posição de vencer, você presta mais atenção aos detalhes, tem uma espécie de efeito bola de neve. Isso faz parte da melhora dos últimos seis ou sete meses".

"Temos de continuar assim, mas o pior cenário seria imaginar que está tudo resolvido, que será assim até o fim. Porque estou convencido de que primeiro, como eu disse antes, teremos pistas diferentes com layouts diferentes, características diferentes. Estamos competindo mais com a McLaren ou a Red Bull e haverá altos e baixos até o final da temporada".

"Temos que marcar bons pontos quando não estivermos no topo e poder vencer quando estivermos lá. Mas nada muda."

Vasseur acrescentou que a Red Bull continuará a ter a vantagem nos circuitos futuros do calendário e que, mesmo nas corridas em que a Ferrari não estiver no topo, a equipe precisará ser "oportunista" para garantir uma boa quantidade de pontos.

Ele acha que, se a Ferrari e a McLaren continuarem a avançar, elas serão uma competição "acirrada" para a Red Bull no restante da temporada.

"Acho que agora temos pelo menos três equipes - acho que a Mercedes não está muito longe - pelo menos três equipes capazes de lutar pela pole position, capazes de lutar pela vitória. É emocionante e espero que seja assim até o final da temporada.

"Com certeza, dependendo de pista para pista, teremos talvez a Red Bull com uma vantagem, ou a Ferrari, ou a McLaren. E teremos de ser oportunistas. No ano passado, perdemos muitos pontos no início da temporada e, nesta temporada, demos um grande passo à frente também nesse aspecto".

"Seremos muito mais oportunistas, e será assim até o final da temporada, a luta será acirrada".

