Desde que foi anunciado que Adrian Newey estava de saída da Red Bull, começaram inúmeros rumores sobre onde o 'mago' da Fórmula 1 poderia continuar sua vitoriosa carreira.

Embora tenha dito recentemente em entrevista que estava assumindo outros desafios, ele também indicou que gostaria de descansar. O fato é que a partir da primavera europeia de 2025 Newey poderá atuar em uma equipe rival se quiser, podendo focar no carro que estreará na F1 em 2026.

A princípio, parecia que um acordo entre Ferrari e Newey era iminente, mas mais tarde foi negado por ele e seu empresário, Eddie Jordan. Agora, em um novo artigo, a Auto Motor und Sport afirma especificamente que a equipe de Maranello não quer mais contratá-lo.

Porém, segundo a publicação, McLaren e Williams também o contataram. Ele tem histórico com as duas equipes, tendo trabalhado na Williams entre 1991 e 1996, e depois se mudando para a McLaren, onde ficou até 2005. Ainda segundo a AMuS, Mercedes e Aston Martin também abordaram o renomado engenheiro britânico.

