Esteban Ocon criticou “declarações mal informadas e distorções grosseiras” feitas online após seu confronto com seu companheiro de equipe na Alpine, Pierre Gasly, no GP de Mônaco de Fórmula 1.

Ocon fez uma manobra ousada sobre Gasly, então nono colocado, na primeira volta da corrida de Monte Carlo, mergulhando por dentro em Portier, o que acabou sendo muito otimista – os dois carros da Alpine colidiram e o primeiro teve que abandonar após ser lançado em o ar.

Gasly criticou o seu parceiro por não respeitar as ordens da equipa, explicando que “o carro de trás deveria ajudar durante toda a corrida”, enquanto o chefe da equipe Bruno Famin abalou o barco ao afirmar a sua intenção de “tomar medidas drásticas”.

Este comentário gerou rumores online, com alguns meios de comunicação especulando que Ocon seria retirado do GP do Canadá.

Embora se entenda que a Alpine esteja considerando uma série de opções, Ocon recorreu ao X (Twitter) para reafirmar que participará da corrida de Montreal e se defenderá das ondas de críticas que têm vindo em sua direção.

“Muito foi dito após o GP de Mônaco”, escreveu o francês. “Embora tenha recebido muitas mensagens de apoio, fiquei profundamente triste com a quantidade de abusos e negatividade que recebi online em relação ao meu caráter, à minha pilotagem e à minha carreira.

“As declarações mal-informadas e as distorções grosseiras que tenho visto online nos últimos dias sobre a minha capacidade de trabalhar em equipe foram imprecisas e prejudiciais.

"Desde as minhas primeiras voltas no automobilismo, abordei este esporte com humildade, profissionalismo e respeito. Esses valores foram incutidos em mim desde muito jovem."

Num contexto em que a sua reputação no paddock é a de um piloto sem espírito de equipe, Ocon elogiou os antigos e atuais parceiros Ricciardo, Pérez, Gasly e Alonso, antes de admitir: "Como companheiros de equipe, muitas vezes começávamos corridas muito perto de si, o que em alguns casos significou algumas batalhas difíceis no caminho certo e, às vezes, contato.

"É claro que cometi erros honestos. Não somos robôs; somos atletas que nos esforçamos ao máximo todos os dias para realizar nossos sonhos de vencer corridas."

Ocon aproveitou a oportunidade para reafirmar o seu respeito por Gasly “como companheiro de equipe e como competidor”.

“Sempre trabalhamos de forma colaborativa e profissional dentro da equipe e continuará sendo assim”, afirmou Ocon.

