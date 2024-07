Embora não tenha vencido em Silverstone, o segundo lugar de Max Verstappen ajudou o holandês a ampliar sua vantagem na ponta do mundial de pilotos. Já entre os construtores, a McLaren se beneficiou dos P3 e P4 de Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente, e encostou na briga pela vice-liderança com a Ferrari, que pontuou apenas com o P5 e a volta mais rápida de Carlos Sainz.

Campeonato de pilotos

Max Verstappen marcou 18 pontos e chegou à marca de 255 pontos no campeonato. Dessa forma, o holandês aumentou sua distância para Lando Norris de 81 para 84 pontos, já que o britânico somou 15 pontos e, agora, se encontra na vice-liderança com 171 pontos.

Charles Leclerc segue em 3º no mundial com 150 pontos, mas viu seu companheiro Carlos Sainz conquistar 11 pontos na Grã-Bretanha e atingir 146 pontos. Vencedor da prova, Hamilton chegou a 110 pontos e está apenas um ponto atrás de seu companheiro, George Russell.

Campeonato de construtores

A McLaren foi a equipe que mais pontuou neste fim de semana. A escuderia britânica somou 27 pontos e chegou à 295 pontos na tabela, se aproximando da vice-líder Ferrari, que marcou 11 pontos e está com 302 pontos no campeonato.

A Red Bull somou 18 pontos e viu sua vantagem para a equipe italiana aumentar de 64 para 71 pontos. Os austríacos lideram com 373 pontos.

Tabela campeonato de pilotos

Tabela campeonato de construtores

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Red Bull Racing 373 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 302 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 295 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 - - - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 221 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 - - - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 68 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 - - - - - - - - - - - - - 6 RB 31 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 9 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - -

