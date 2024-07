Lewis Hamilton venceu o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, voltando a triunfar desde Jeddah em 2021 e, ao fazer isso neste domingo, mais alguns recordes foram quebrados pelo heptacampeão.

Com o triunfo, Hamilton alcançou a marca de 104 vitórias na categoria. Além disso, ele oficialmente se tornou o piloto com o maior número de vitória em um único circuito, somando 9 em Silverstone, ultrapassando os 8 de Michael Schumacher em Magny-Cours.

O heptacampeão também se tornou o primeiro piloto a ultrapassar as 300 corridas e conseguir uma vitória na categoria, fazendo isso na sua 344ª corrida. Ao todo, o britânico soma 199 pódios. Ao lado de Bono, os dois se tornaram a dupla piloto-engenheiro mais bem sucedida da categoria.

Dando continuidade na lista, Lewis também se tornou o piloto mais velho a vencer uma corrida desde Nigel Mansell em 1994, o mais velho a vencer uma corrida em casa desde Juan Manuel Fangio 1958 e o primeiro piloto a triunfar em 16 temporadas diferentes.

Por fim, ele também detém o recorde de 15 pódios em um único circuito e 150 pódios com a mesma equipe.

HAMILTON DÁ SHOW EM CASA após TROCAÇÃO com MCLAREN; Verstappen P2 e Norris P3

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!