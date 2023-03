Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 dá o pontapé inicial às suas atividades de pista oficiais na temporada de 2023, com a disputa dos dois primeiros treinos livres para o GP do Bahrein, no autódromo de Sakhir.

A etapa é a primeira de um total de 23 corridas neste ano e começará a dar alguns vislumbres de como deve ser a hierarquia de forças da categoria máxima do automobilismo mundial no campeonato de 2023.

A previsão do tempo para todo o fim de semana é de forte sol no Circuito Internacional do Bahrein, o que dá as condições ideais para a elite global do esporte a motor realizar as suas atividades no deserto barenita. Não há previsão de chuva.

Na tabela abaixo, você confere os horários de sexta-feira e também do fim de semana, com informações sobre como assistir às sessões do GP do Bahrein de F1. A cobertura completa você confere aqui no Motorsport.com e também em nosso canal de YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 12h Band e Bandsports Corrida Domingo 12h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 10h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 07h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 06h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h50 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music