Substituto do alemão Mick Schumacher na Haas para a temporada 2023 da Fórmula 1, o também germânico Nico Hulkenberg 'deixou escapar', durante entrevista coletiva no 'dia de mídia' da categoria antes do GP do Bahrein, que só 'fez as pazes' com Kevin Magnussen bem recentemente.

Agora companheiros, os dois tiveram um episódio de tensão em 2017, quando o dinamarquês disse a Hulk para "chupar minhas bolas". Foi uma resposta a um comentário do alemão, que acusou 'K-Mag' de ser o piloto mais antidesportivo do grid, após incidente entre eles no GP da Hungria.

Naquela corrida, eles disputaram posição na zona de pontos e Hulkenberg se sentiu prejudicado pelo colega. Na época, Hulk era piloto da Renault, tendo assumido justamente o assento perdido no fim de 2016 por Magnussen, que acabou na Haas.

Agora, antes da etapa de estreia da F1 2023, em que volta ao grid como titular, Nico foi questionado sobre a relação com Kevin: “Na verdade, ‘quebramos o gelo’ aqui há 12 meses, quando substitui Sebastian [Vettel, então piloto da Aston Martin, que não pôde correr em Sakhir e acabou substituído por Hulk]. Tínhamos que tirar aquela foto com todos os pilotos, estávamos parados um atrás do outro e meio que pensei: ‘É hora de quebrar o gelo’. Estendi a mão com um sorriso e fiz ele falar”.

“Foi ali que nosso relacionamento realmente começou, há 12 meses, e, desde então, tem sido muito bom. Passamos a intertemporada no Reino Unido fazendo algumas coisas de marketing e mídia. Sim, até agora tudo bem, não existe tensão ou atrito entre nós”, seguiu Hulkenberg.

“Ele também é pai, então estamos em posições semelhantes em nossas vidas. Estou ansioso para trabalhar ao lado dele”, completou o piloto da Alemanha, que não era titular na F1 desde o fim de 2019, pela Renault.

