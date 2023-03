Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira (02), o Motorsport.com realiza o primeiro DIRETO DO PADDOCK de 2023, com tudo sobre o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2023 em Sakhir neste fim de semana. Os destaques do programa são as principais notícias que vêm do deserto barenita, com novidades sobre Aston Martin, Red Bull, Lewis Hamilton e muito mais.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Isa Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music