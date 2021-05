A McLaren vem mais forte este ano Fórmula 1 na luta para ser a 'melhor do resto', o que não a impediu de avançar com atualizações.

A escuderia de Woking chegou ao GP da Espanha neste fim de semana com algumas peças novas para avaliar, a fim de melhorar o desempenho do MCL35M.

As peças foram testadas pela primeira vez por Lando Norris durante o primeiro treino livre, enquanto seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, coletou dados básicos sobre a configuração anterior.

Ambos tiveram revisões para o TL2, com a asa dianteira otimizada para se adequar a uma configuração de maior downforce, enquanto seu novo assoalho segue o exemplo dos rivais.

As mudanças feitas na asa dianteira são muito sutis, com o arranjo usado na abertura da temporada sendo ajustado para obter um pouco mais de desempenho, sem desestabilizar as estruturas de fluxo.

As otimizações, embora pequenas, são completas, com toda a seção da asa alterada. Isso é mais aparente nas áreas internas e externas, onde a geometria do plano principal foi alterada nos pontos de conexão.

Na seção externa da asa, o plano principal agora tem uma seção reta onde se conecta à placa final (destacado em laranja).

Isso também tem um efeito correspondente no formato dos flaps traseiros, que precisam ser ajustados. Tudo isso altera a forma como os elementos da asa interagem com a placa final e, como resultado, como o fluxo de ar se comporta.

McLaren MCL35M front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

É uma história semelhante quando o plano principal se conecta com a seção central neutra da asa, com a borda de ataque agora sendo inclinada para baixo com uma curva mais suave aplicada quando atinge a frente da asa (destacada em laranja).

Esta mudança resultará no vórtice Y250 sendo expelido da região, alterando conforme a equipe ajusta a direção, forma e/ou velocidade do vórtice antes de fazer o seu caminho em direção a outros dispositivos aerodinâmicos.

O formato dos flaps traseiros do plano principal também foi alterado, modificando ainda mais a forma, direção e velocidade do vórtice, além de mudar a proporção da asa disponível para condicionamento de fluxo versus geração de downforce.

As duas ripas montadas na parte inferior da asa também parecem ter sido modificadas, sendo colocadas mais próximas uma da outra e com a haste externa ligeiramente reduzida em altura.

McLaren MCL35M Z-shaped floor cutout Photo by: Giorgio Piola

A McLaren também é a oitava equipe a tentar um assoalho em forma de 'Z', tendo visto seus rivais progredirem nesse sentido durante a fase de abertura da temporada, enquanto preparava sua própria versão.

A solução foi combinada com um par de aletas escalonadas e anguladas externamente (seta vermelha) no início do recorte.

E, embora tenha que reajustar as estruturas aerodinâmicas do lado superior à frente do pneu traseiro, a equipe tem buscado ativamente ganhos aqui já nesta temporada.

A escuderia está usando barbatanas quádruplas que se curvam sobre a borda do assoalho (seta azul) e a aleta em forma de 'r' (seta verde) para tentar redirecionar o fluxo de ar. Se não controlado, pode se espalhar no difusor, reduzindo o desempenho.

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN em disputa na Espanha; Cacá Bueno e Rico Penteado analisam | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.