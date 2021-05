O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a execução impecável da equipe alemã tem sido a chave para bater a sua principal rival em 2021 na Fórmula 1, a Red Bull.

Lewis Hamilton chegou à sua terceira vitória neste domingo (09), depois de quatro corridas nesta temporada. Apesar de ter ficado atrás de Max Verstappen na maior parte do GP da Espanha, sua estratégia de paradas fez a diferença no final e, agora, aumenta a vantagem para o holandês no Mundial.

Enquanto Hamilton chegou a 94 pontos com a vitória de hoje, Verstappen tem 80. No campeonato de construtores, a equipe alemã tem 29 pontos de vantagem sobre a escuderia austríaca - 141 pontos da Mercedes contra 112 da Red Bull.

Para o chefe da equipe, Wolff, a execução impecável tem sido a chave para bater o time e Christian Horner.

"A atmosfera estava fantástica e eu realmente preciso tirar o chapéu para o grupo de estrategistas, liderado por James e todo o grupo em Brackley. Eles são simplesmente fantásticos", elogiou.

"Tivemos execuções perfeitas, execuções quase perfeitas, e hoje estávamos atrás. Estávamos atrás, mas conseguimos, estávamos em posição de fazer essa ordem porque tínhamos a lacuna. Então você tem menos a perder."

"É aqui que a equipe de estratégia entra em jogo, dizendo que a probabilidade de ultrapassá-los no final da corrida é maior do que com um pneu de apenas cinco voltas mais novos."

"Os meninos e meninas da equipe estão realmente fazendo um bom trabalho, mesmo nos dias que perdemos, aprendemos. Acho que a mentalidade está certa e, quando nosso carro não é rápido o suficiente, ainda podemos extrapolar bons desempenhos. Mas nunca descanse, em duas semanas, ele pode oscilar para outra direção. Então será um fim de semana para aprender."

Questionado sobre as batalhas acirradas entre Hamilton e Verstappen, Wolff elogiou o britânico e disse que a capacidade do piloto da Mercedes de aprender depois de tantas temporadas é "impressionante".

"Eu acho que ele é simplesmente perfeito. E isso não é garantia de que ele o fará durante toda a temporada, porque todos cometemos erros e o carro pode quebrar", disse.

"Mas sua capacidade de aprender, ainda, depois de tantas temporadas, é impressionante. E se você tiver a possibilidade de acompanhar de perto a outra equipe e os outros pilotos, você aprende ainda mais. E isso pode ser uma vantagem", concluiu.

