A punição a Lewis Hamilton no grid do GP da Turquia de Fórmula 1 levou a uma 'confusão' entre o britânico da Mercedes, seu companheiro finlandês, Valtteri Bottas, e Max Verstappen, holandês da Red Bull, após a classificação para a corrida do Istanbul Park.

Na tomada de tempo deste sábado, Hamilton foi o mais rápido, mas largará em 11º em função da penalidade de 10 posições no grid turco pela troca de seu motor a combustão. Assim, a pole position foi 'herdada' por Bottas, o segundo mais veloz no qualificatório.

Tanto na prática quanto nos registros, uma vez que a regra de punições se sobrepõe ao resultado da classificação. Por isso, mesmo tendo sido o mais eficiente no 'quali', Hamilton não é creditado oficialmente como pole. Entretanto, isso gerou 'controvérsia' entre os pilotos.

Na entrevista realizada após o treino classificatório, Hamilton foi questionado sobre 'perder' a pole. Na resposta, o heptacampeão se perguntou se seria 'creditado' como pole oficial do evento, dando início a uma interação engraçada com Bottas e também Verstappen. Veja:

Bottas, Hamilton e Verstappen Photo by: FIA Pool

Hamilton: "Bem, eu ainda... fico registrado como pole, certo? Não? Ah, droga...".

Bottas: "Eu fico com a pole?".

Hamilton: "Fica com a pole".

Verstappen: "Eu simplesmente não entendo isso!".

Bottas: "Então você (Hamilton) precisa me dar o pneu (troféu pela pole position)".

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton: "Você pode ficar com o pneu (troféu)".

Verstappen: "Lewis (que tem 101 poles) tem alguns [troféus] sobressalentes".

Bottas: "Eu não acho que seja justo (ganhar o troféu)".

Hamilton: "Está tudo bem".

Bottas: "Mesmo sendo minha melhor pole".

Verstappen: "Lewis vai abrir sua própria fábrica de pneus".

