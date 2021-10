Anteriormente apontado como favorito para o GP da Turquia de Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull, ficou a mais de três décimos do ritmo da Mercedes na classificação para a corrida do Istanbul Park e largará em segundo neste domingo.

Entretanto, segundo a equipe do holandês, houve um problema na bateria do carro #33 na sessão qualificatória deste sábado. Quem fez a revelação foi o consultor de automobilismo do time, Helmut Marko.

"A volta de Max foi excelente, mas algo falhou na gestão de energia (bateria). Bottas (finlandês da Mercedes que largará da pole position) estava ao alcance, pelo menos estávamos perto", disse Marko à Servus TV.

"A corrida vai ser emocionante e temos que esperar para ver quão rápido Hamilton chega na disputa da frente. Charles Leclerc (monegasco da Ferrari) e Fernando Alonso (espanhol da Alpine) também estarão no caminho de Hamilton", ponderou o dirigente austríaco.

