Toto Wolff acredita que a Mercedes está "definitivamente em uma posição melhor" para lutar contra a Red Bull do que antes da pausa de agosto da Fórmula 1, depois de fazer os dois melhores tempos da classificação para o GP da Turquia. Lewis Hamilton liderou o Q3 neste sábado (9) no Istanbul Park, mas cairá para 11º no grid devido à penalidade por uma troca de motor.

Isso significa que seu companheiro de equipe Valtteri Bottas largará da pole no domingo, à frente de Max Verstappen da Red Bull, que duvida que possa desafiar os rivais para a vitória na corrida.

Hamilton sentiu que vencer a corrida seria "muito difícil a partir do 11º lugar, mas não impossível", já que ele busca proteger sua vantagem de dois pontos sobre o holandês no campeonato de pilotos.

Depois de ter dificuldades contra a Red Bull em junho e julho, a Mercedes parece ter dado um passo à frente desde as férias de verão europeias.

Wolff sentiu que a escuderia "gradualmente entendeu melhor o carro" para permitir que ela lutasse mais contra rival pelos títulos da temporada, depois de perder grande parte de sua vantagem nas mudanças nos regulamentos técnicos.

"As regras que surgiram no início do ano criaram uma situação em que você pilota um carro que não rodava nos últimos anos", disse ele. "Quanto mais o desempenhamos e quanto mais pudermos simular situações, melhor nossos resultados."

"Portanto, hoje teríamos sido primeiro e segundo no grid com uma margem sólida, mas infelizmente Lewis tem a punição. A parte boa é que temos ritmo e mais seis corridas pela frente. Hoje, estamos definitivamente em um lugar melhor do que na primavera e no verão."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Bottas chega à corrida procurando acabar com uma seca de vitórias que dura perdura desde o GP da Rússia do ano passado. Wolff descartou a ideia de 'usar' o finlandês para ajudar na recuperação de Hamilton no pelotão.

"Valtteri vai fazer sua prova amanhã", disse o chefe da Mercedes. "Trata-se das vitórias dele e da equipe, não vamos fazer nenhum jogo."

Toto admitiu que foi "um pequeno revés" que a maioria dos dez primeiros optou por se classificar nos médios, o que significa que o heptacampeão não terá uma estratégia vantajosa em relação aos carros ao seu redor.

"É o que é e ele só pode tentar fazer o máximo", comentou. "Eu não gostaria de ter nenhum outro piloto no carro quando se trata de ultrapassar e subir no grid que não seja Lewis", reiterou ele sobre as qualidades do britânico. "Dito isso, ontem simulamos algumas dessas situações, e é muito difícil acompanhar no tráfego, como vimos o ano todo, pode ser algo que precisemos combater amanhã."

"Não haverá muitas opções do que tentar com a estratégia e, obviamente, esperar que o pelotão da frente não suma na distância."

F1 2021: Bottas HERDA POLE, Hamilton larga em 11º e Verstappen sai de 2º na Turquia; veja debate | Q4

