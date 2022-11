F1: Por que Verstappen foi penalizado em batida com Hamilton

Carregar reprodutor de áudio

A habilidade de corrida e a conduta de Max Verstappen em batalhas acirradas foram amplamente elogiadas nesta temporada da Fórmula 1. Mas foi o piloto da Red Bull que recebeu uma penalidade por causar uma colisão com Lewis Hamilton enquanto lutavam pelo segundo lugar na primeira relargada do safety car, com dupla se tocando na segunda parte do S do Senna.

Verstappen pegou a linha alta na curva 1 em uma tentativa de entrar por dentro para o ziguezague e passar Hamilton, sabendo que tinha que ser agressivo se quisesse ganhar a luta com a Mercedes, dadas suas dificuldades na corrida de sprint.

O holandês parecia ficar sem espaço à medida que o ápice se aproximava, algo que ele culpou a Hamilton. Enquanto voltava aos boxes para comprar uma nova asa dianteira, o bicampeão afirmou que o britânico não lhe deixou espaço. Lewis, enquanto isso, disse no rádio que “não foi um incidente de corrida”.

Os comissários deram a Verstappen uma penalidade de cinco segundos pela colisão, mas muitos fãs ficaram indecisos sobre quem era o culpado. Foi até observado na decisão dos comissários que Hamilton poderia ter deixado um pouco mais de espaço, o que significa que o piloto da Red Bull era “predominantemente”, não “totalmente”, o culpado.

O debate sobre essas ultrapassagens e quem tem direito a uma curva ficou mais aparente no ano passado, principalmente nos duelos na pista entre Verstappen e Hamilton, o primeiro dando os cotovelos às vezes um pouco forte demais. Antes da temporada de 2022, um conjunto de diretrizes foi emitido para os pilotos sobre conduta de ultrapassagem que explicam por que o atual campeão recebeu a penalidade que recebeu em Interlagos.

De acordo com as diretrizes, para que um piloto que ultrapassasse por dentro tivesse espaço suficiente, ele teria que ter uma “porção significativa” do carro ao lado. A manobra de ultrapassagem deve ser feita de forma segura e controlada.

O que é definido como uma “porção significativa” fica a critério dos comissários, mas uma consideração principal deve ser se os pneus dianteiros do carro que está ultrapassando estão ao lado do outro carro até o ápice da curva.

Embora as rodas dianteiras de Verstappen estivessem ao lado do carro de Hamilton - alinhadas com seu sidepod - à medida que se aproximavam do ápice, os comissários não sentiram que havia controle total, alegando que sua ultrapassagem na curva 1 não havia sido concluída.

“Verstappen tentou passar Hamilton do lado de fora da curva 1 freando muito tarde”, dizia o relatório dos comissários. “Ele não completou a passagem na curva 1 e seu excesso de velocidade comprometeu sua entrada na curva 2, momento em que fez contato com Hamilton.”

Portanto, embora Verstappen possa ter tecnicamente uma parte significativa de seu carro ao lado de Hamilton, a velocidade que ele carregava significava que não poderia ser feito de maneira segura e controlada. O heptacampeão teve pouco a dizer após a corrida sobre o incidente, mas olhou vagamente para o movimento do holandês no parque fechado, simplesmente dizendo: “Bem, você sabe como é com Max…”

Pressionado ainda mais sobre o que ele quis dizer na conferência de imprensa pós-corrida, Hamilton explicou que achava que era "natural quando você tem o sucesso e os números no peito, que você se torna um alvo".

"Mas está tudo bem", acrescentou. “Não é nada que eu não tenha lidado antes.”

Verstappen manteve suas armas após a corrida, dizendo que sentiu que havia “intenção zero” de Hamilton de lhe dar espaço na curva. “Se ele tivesse se movido um pouco, provavelmente teria ficado à frente de qualquer maneira”, disse ele. "É uma vergonha. Eu quero correr. Eu quero ter uma boa luta, mas quando o outro não quer trabalhar com você…”

A poeira pode ter baixado há muito tempo na luta pelo título de 2021, mas Interlagos mostrou que as futuras lutas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton continuarão sendo um ponto de discussão no futuro - mesmo quando as regras estiverem mais claras agora para definir quem está certo e quem está errado.

