Max Verstappen pensou que venceria o campeonato mundial de Fórmula 1 deste ano após o GP da França em julho, quando conseguiu uma grande diferença de pontos sobre o rival da Ferrari, Charles Leclerc.

Verstappen conquistou sua segunda coroa de pilotos com a vitória no GP do Japão do último domingo, passando para uma liderança incontestável de pontos com quatro corridas restantes. Com 12 vitórias, o holandês dominou os procedimentos ao longo do ano, ultrapassando o líder de pontos Leclerc nas corridas de verão.

O piloto da Ferrari abandonou enquanto liderava na Espanha e no Azerbaijão devido a problemas em seu carro, mas foi totalmente responsável pelo erro que o fez girar enquanto estava na frente no GP da França. O erro abriu a porta para Verstappen vencer a corrida na França e passar para uma vantagem de 63 pontos sobre o monegasco no topo do campeonato de pilotos.

Refletindo sobre a conquista do título após a corrida em Suzuka, o holandês disse que houve “alguns momentos em que pensei que tínhamos uma boa chance” de vencer o campeonato. Mas ele revelou que foi depois daquela corrida em Paul Ricard quando ele ficou confiante em garantir um segundo título mundial este ano.

“O momento em que pensei que iríamos vencer foi depois de Paul Ricard, onde a liderança aumentou um pouco”, disse Verstappen. “Tínhamos um carro bastante competitivo, sabíamos que seria muito próximo nas próximas corridas, mas pensei que esta era uma diferença que não poderíamos mais deixar passar.”

A vitória na França iniciou uma sequência de cinco vitórias consecutivas para Verstappen, já que a Red Bull se afastou do nível de desempenho da Ferrari. Isso incluiu corridas de recuperação na Hungria, onde o holandês começou em 10º, e na Bélgica, onde uma mudança na unidade de potência o deixou em 14º no grid, mas não conseguiu impedi-lo de marcar uma vitória dominante.

Verstappen escolheu sua vitória em Spa como sendo o destaque de sua caminhada para o campeonato.

“Eu tenho que escolher o fim de semana de Spa, porque acho que foi apenas domínio total”, disse ele. Esse tipo de fim de semana raramente acontece assim. Quando cheguei em casa naquela noite, comecei a refletir um pouco sobre o fim de semana. Você percebe que foi, sim, muito louco e muito especial.”

