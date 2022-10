Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc acredita que a penalidade de cinco segundos que o deixou em terceiro lugar no GP do Japão de Fórmula 1 foi “a coisa certa a fazer” por parte dos comissários em Suzuka.

O piloto da Ferrari, se viu sob crescente pressão vinda por parte de Sergio Pérez, da Red Bull, na batalha pelo segundo lugar nos estágios finais do GP do Japão do último domingo. Ao frear no Triângulo Casio na volta final, Leclerc correu fundo e cortou o meio-fio ao voltar à pista à frente de Pérez. Ele cruzou a linha três décimos de segundo à frente do mexicano, mas os comissários rapidamente determinaram que o monegasco havia saído da pista e ganhou uma vantagem, resultando em uma penalidade de cinco segundos que o deixou atrás de Pérez em P3.

Isso também significou que o vencedor da corrida Max Verstappen ganhou pontos suficientes para conquistar seu segundo título mundial de F1.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse estar “muito surpreso” e “muito desapontado” com a decisão, principalmente porque Leclerc não teve a oportunidade de discutir seu caso com os comissários. Mas o próprio Leclerc achou que a penalidade era justa.

“Cometi um erro, tentei minimizá-lo, obviamente, tentando ir direto”, disse Leclerc. “Eu não sabia que esta era a última volta. Mas a penalidade de cinco segundos foi a coisa certa a fazer, para ser honesto.”

Leclerc momentaneamente tirou a liderança da linha no início da corrida, fazendo uma fuga melhor do que Verstappen, apenas para o piloto da Red Bull dar a volta por fora da curva 1 no molhado e recuperar o P1. Após o atraso da chuva, o monegasco lutou para acompanhar o holandês no reinício, cruzando a linha de chegada com mais de 26 segundos de atraso após 28 voltas.

Leclerc disse que foi "muito rápido por quatro ou cinco voltas" antes que seus pneus dianteiros sofressem com a degradação, fazendo com que ele voltasse às garras de Pérez. “Tratava-se de tentar sobreviver até o final da corrida”, disse o piloto da Ferrari.

“O final da corrida foi extremamente difícil. Obviamente Checo estava colocando muita pressão atrás e eu estava realmente lutando com meus dois pneus dianteiros. Acabei cometendo um erro, mas estávamos realmente lutando.”

Binotto explicou que “não era possível” para Leclerc recuperar seus pneus depois de empurrar cedo, dizendo que a equipe passaria pelo que aconteceu para entender os altos níveis de degradação.

“Talvez ele estivesse atacando um pouco demais para tentar diminuir a diferença, talvez destruiu [os pneus] e, como consequência, ele não teve mais o ritmo certo para as voltas seguintes”, disse Binotto.

“Na volta única, acho que o ritmo e a velocidade estavam lá. Mas em termos de gerenciamento de pneus, certamente poderíamos ter feito algo diferente.”

