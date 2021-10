O piloto da Red Bull Max Verstappen disse que não entendeu o 'pega' entre ele e Lewis Hamilton nos primeiros minutos do segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

No início do TL2 desta sexta-feira em Austin, Hamilton e Verstappen protagonizaram uma cena bem inusitada: os pilotos chegaram juntos à última curva do circuito e, em seguida, o britânico da Mercedes fez uma ultrapassagem sobre Verstappen na reta principal.

Após o 'pega' entre os rivais pelo título de 2021, o piloto da Red Bull acabou reclamando pelo rádio e mostrando o dedo do meio para o britânico. Questionado sobre o incidente, Verstappen disse que não entendeu o que havia acontecido.

"Sim, eu não sei, quero dizer, estávamos todos na fila para dar uma volta", disse. "Então, eu realmente não entendo o que aconteceu lá", concluiu.

Em entrevista após o fim da sessão, o chefe da Red Bull, Christian Horner, também comentou sobre o acontecimento: "Eles estavam obviamente fazendo fila para começar a volta e Lewis decidiu simplesmente passar com Max lá."

"Acho que eles têm uma regra não escrita de que, você sabe, sessões como esta, eles se revezam. Mas sim, acho que Max estava apontando que ele era o primeiro na fila."

