A Fórmula 1 teve uma sexta-feira animada em Austin, por motivos inusitados. Em um segundo treino livre liderado por Sergio Pérez, chamou a atenção a cena da 'disputa agressiva' entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nos minutos iniciais da sessão, com o holandês mostrando o dedo do meio para o rival na luta pelo título.

Lando Norris foi o segundo colocado, enquanto Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo completaram o top 5. Sem conseguir uma volta limpa nas simulações de classificação, Max Verstappen foi apenas o oitavo.-

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, a Mercedes mostrou sua força, fazendo uma dobradinha com Bottas terminando dois décimos à frente de Hamilton, enquanto Verstappen foi o terceiro, mas a 0s9 do tempo do finlandês.

Agora com casa cheia e com temperaturas mais altas que as do TL1, os pilotos foram à pista assim que foi iniciada a regressiva de 60 minutos para a segunda sessão da sexta-feira. E o começo do TL2 foi movimentado, com os quatro pilotos de Mercedes e Red Bull separados por apenas 0s036 após as primeiras voltas.

E o TL2 trouxe o que deve ser a imagem da sexta-feira ou até mesmo do fim de semana: Hamilton e Verstappen em uma disputa intensa na última curva e na chegada à reta principal, com o holandês não ficando nada feliz com o acontecido.

Passados os 15 primeiros minutos da sessão, a batalha dos pneus médios teve um começo melhor para a Red Bull. Pérez liderava com 01min35s716, 0s048 à frente de Bottas, com Verstappen em terceiro, 0s108 atrás e Hamilton em quarto, a 0s203 do tempo do mexicano. Norris completava os cinco primeiros.

Na metade do TL2, com as simulações de classificação em andamento, a tabela tinha uma ordem diferente do tradicional. Pérez liderava, com 01min34s946, ainda mais alto que o 01min34s874 de Bottas no TL1. Norris era o segundo a 0s257, enquanto Hamilton era o terceiro, a 0s364, Bottas o quarto a 0s414 e Ricciardo o quinto.

Oitavo, Verstappen não estava feliz com a equipe pelo rádio, criticando o fato de ter sido liberado dos boxes no meio do tráfego, impedindo a realização de sua volta rápida.

A 15 minutos do fim, os pilotos partiam para as simulações de corrida, com tanque cheio e tempos mais altos. Neste momento, o top 5 se mantinha o mesmo, sem ninguém conseguir melhorar seu tempo.

Próximo do fim, mais um susto para Alonso, que perdeu o controle do carro e bateu apenas de leve na barreira de proteção, graças à brita, que reduziu sua velocidade.

No final, Sergio Pérez terminou na frente, com 01min34s946, mas sem ser o mais rápido do dia, sem superar a marca de Valtteri Bottas no TL1. Lando Norris, em uma boa exibição, foi o segundo com a McLaren, enquanto Lewis Hamilton, Bottas e Daniel Ricciardo completaram os cinco primeiros.

Fechando o top 10: Lance Stroll, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi.

A Fórmula 1 retorna à pista de Austin no sábado para o terceiro e último treino livre para o GP dos Estados Unidos. A sessão acontece a partir das 15h, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: amanhã, assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

Veja resultados do TL2:

