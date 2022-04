Carregar reprodutor de áudio

Pela primeira vez, um piloto conquistou todos os 34 pontos em jogo em um final de semana de corrida sprint na Fórmula 1. E Max Verstappen fez isso do melhor modo possível, fazendo pole, vencendo a sprint e o GP da Emilia Romagna de ponta a ponta e fazendo a volta mais rápida para assumir a vice-liderança do mundial.

No momento, Verstappen tem 59 pontos, mas ainda distante dos 86 de Charles Leclerc na liderança. Com 27 pontos de dianteira, o monegasco tem mais de uma corrida de diferença para o rival, já que fins de semana normais distribuem apenas 26.

Já Sergio Pérez é o terceiro com 54, tendo na sequência George Russell com 49 e Carlos Sainz em quinto com 38. Após uma etapa decepcionante, em que saiu zerado, Lewis Hamilton cai para sétimo, com 28, sete a menos que o sexto colocado, Lando Norris.

Entre as equipes, a Ferrari segue na ponta com 124 pontos, mas vê agora a Red Bull em sua cola, com 113. Já a Mercedes segue em terceiro, mas com 77.

A Fórmula 1 tira uma semana de folga e retoma as atividades entre os dias 06 e 08 de maio com a edição inaugural do GP de Miami. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da Emilia Romagna:

Confira a classificação do Mundial de Construtores após o GP da Emilia Romagna:

