A Red Bull levou a melhor no GP da Emilia Romagna da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo (24), e cravou uma dobradinha em Ímola com a liderança de Max Verstappen. O holandês dominou a prova de ponta a ponta para fechar o seu final de semana perfeito. Com os resultados, Verstappen assume a vice-liderança do campeonato de pilotos.

Sergio Pérez foi o segundo colocado e Lando Norris completou os três primeiros.

Questionado após a corrida se esperava ser tão dominante, Verstappen disse que sentia que seria um "fim de semana forte".

"É sempre difícil conseguir algo assim. Mas já ontem e na sexta-feira estávamos assim, e acho que parecia um fim de semana forte", disse o piloto da Red Bull.

"Hoje você nunca sabe com o clima o quão competitivo você vai ser. Mas acho que como equipe fizemos tudo bem e acho que essa dobradinha é muito merecida."

Falando sobre os desafios do GP de domingo, Max disse que "é sempre um pouco mais difícil no início", mas acredita que a corrida foi bem administrada.

"A largada, claro, foi muito importante, mas também depois, julgando as condições e quando trocar para os pneus slick, e na volta com os pneus slick, para não cometer erros. Porque na liderança, você sempre tem que ditar o ritmo e é sempre um pouco mais difícil no início, mas tudo foi bem administrado", concluiu.

