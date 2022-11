Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen e Red Bull vivem grande fase na Fórmula 1. Neste domingo (30) o piloto holandês triunfou no GP da Cidade do México, a 14ª vitória da temporada, superando o recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que haviam conseguido 13 nas temporadas 2004 e 2013, respectivamente.

Mas assim que recebeu a bandeira quadriculada no Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen superou outro recorde histórico da F1, o de maior número de pontos absolutos em uma só temporada.

O piloto da Red Bull chegou aos 416 pontos, com isso, ele superou Lewis Hamilton, que na temporada 2019 somou 413 em 21 corridas. O atual campeonato ainda conta com mais duas etapas, Interlagos, que terá corrida sprint, e Abu Dhabi, no dia 20 de novembro.

Confira na tabela abaixo a quantidade de pontos de cada campeão desde o início do atual sistema de pontuação, em 2010.

Ano Corridas Campeão Pontos 2022 20 (até agora) Max Verstappen 416* 2021 22 Max Verstappen 395.5 2020 17 Lewis Hamilton 347 2019 21 Lewis Hamilton 413 2018 21 Lewis Hamilton 408 2017 20 Lewis Hamilton 363 2016 21 Nico Rosberg 385 2015 19 Lewis Hamilton 381 2014 19 Lewis Hamilton 384 2013 19 Sebastian Vettel 397 2012 20 Sebastian Vettel 281 2011 19 Sebastian Vettel 392 2010 19 Sebastian Vettel 256 *Temporada ainda em andamento

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: