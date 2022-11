Carregar reprodutor de áudio

O ex-piloto da Fórmula 1 e atual campeão da Fórmula E, Stoffel Vandoorne, seguirá presente no paddock da principal categoria do automobilismo mundial, sendo anunciado nesta terça-feira (01) como o novo piloto reserva e de testes da Aston Martin, ao lado de Felipe Drugovich.

O belga, que correu pela McLaren entre 2016 e 2018, vinha ocupando a vaga de reserva na Mercedes. Mas com a saída da montadora da F-E e sua nova ligação com a DS Penske, Vandoorne encontra uma nova casa na F1.

Ao lado de Drugovich, os dois pilotos cumprirão um extenso programa de testes, além de se revezarem no paddock ao longo do calendário de 24 provas. Com isso, Vandoorne volta a trabalhar ao lado de Fernando Alonso, seu companheiro na McLaren.

"É muito animador seguir como piloto reserva na F1, e fico feliz por fazer isso com a Aston Martin. Eu venho acompanhando com grande interesse como que a equipe se desenvolveu e expandiu operacionalmente, e eu sei o quão incrivelmente determinados eles estão para progredir".

Além de conduzir o carro da Aston Martin, ele também terá um programa intensivo de simulador e desenvolvimento na sede da equipe, em Silverstone.

"Stoffel tem toda a capacidade que precisamos para esse novo papel dentro da equipe", disse o chefe da Aston, Mike Krack. "Ele é rápido, analítico, trabalhador, um ótimo membro da equipe, e caberá perfeitamente dentro de nossa organização, trabalhando ao lado de nosso outro piloto de testes, Felipe Drugovich".

Com isso, a Mercedes perde oficialmente seus dois pilotos reservas para 2023, já que Nyck de Vries correrá pela AlphaTauri a partir do próximo ano. Daniel Ricciardo é fortemente cotado para a vaga, mas tanto o piloto quanto a equipe negam que há uma decisão já tomada.

E o anúncio de Vandoorne ajuda a aumentar ainda mais as especulações sobre a última vaga restante no grid da F1 para 2023. Antes da chegada de Drugovich e, agora, do piloto belga, a posição de reserva da Aston Martin era ocupada por Nico Hulkenberg.

Mas o alemão, que afirmou recentemente que está intensificando seus treinos em preparação para um eventual retorno à F1, tem seu nome cada vez mais ligado à vaga ao lado de Kevin Magnussen na Haas.

