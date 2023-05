A Fórmula 1 entregou uma boa corrida neste domingo em Miami, com a estratégia de pneus e paradas sendo fundamental para manter a tensão durante a maior parte da prova. No final, Max Verstappen bateu Sergio Pérez tanto na pista quanto na estratégia para vencer a quinta etapa da temporada 2023 e consolidar a liderança do Mundial. Fernando Alonso completou o pódio.

Completaram o top 10: George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Kevin Magnussen.

Para a largada, tivemos uma grande variedade de opções de pneus. Norris e Piastri foram de macios, mais da metade de médios e Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Hamilton, Zhou, Tsunoda e Stroll optaram pelos duros.

Na largada, Pérez saiu bem para se manter na ponta, mas com Alonso em sua cola, seguido de Sainz, enquanto Verstappen perdeu uma posição, caindo para 10º e Piastri fez uma bela saída, indo de 19º para 13º.

Ao final da primeira volta, as posições já se estabilizavam, com Pérez à frente de Alonso, Sainz, Gasly e Russell, com Leclerc em sexto, Verstappen novamente em nono e Hamilton em 13º.

Enquanto Pérez já abria 1s5 para Alonso, a melhor disputa na pista valia a sexta posição entre Leclerc, Magnussen e Verstappen. Primeiro Magnussen ultrapassou Leclerc, com o monegasco respondendo poucas curvas depois. Mas, na reta principal na quarta volta, o piloto da Ferrari foi engolido pelos dois graças ao uso do DRS.

Quando a corrida entrava na volta 10, Pérez liderava com 1s8 para Alonso, que tinha Sainz a menos de 1s. Verstappen já era o quarto, com Russell em quinto, à frente de Gasly, que perdeu as posições em poucas curvas. Magnussen, Leclerc, Ocon e Bottas completavam o top 10, enquanto Hamilton seguia em 13º.

Foram necessárias apenas 14 voltas para Verstappen assumir a terceira posição, precisando de menos de dois giros para pular para a segunda colocação, ultrapassando Alonso graças ao DRS. Neste momento, a diferença entre Max e Pérez era de 3s7, com o mexicano de pneus médios contra o holandês de duros.

O pneu duro se mostrou o composto correto para esse começo de prova, com Verstappen rapidamente baixando a vantagem de Pérez para 1s4 na volta 20. O bicampeão abria 3s8 para Alonso, com Ocon e Hulk completando o top 5, à frente de Sainz e Hamilton, com Russell em 12º e Leclerc em 15º no meio da janela de paradas.

Isso fez com que Pérez entrasse nos boxes já na volta seguinte. O mexicano voltou em quarto, próximo de Ocon. Neste momento, Verstappen, Alonso, Hulk, Hamilton, Alonso, Tsunoda e Stroll estavam no top 10, mas ainda sem parar.

Na chegada à 30ª volta, Verstappen liderava com Pérez em segundo a menos de 15s. O holandês ainda precisava fazer sua parada. Alonso era o terceiro, a 12s do mexicano, com Sainz em quarto e Ocon em quinto. Mas o espanhol ainda teria que pagar uma punição de 5s por excesso de velocidade nos boxes. Hamilton e Russell vinham em sexto e sétimo e Leclerc era o 13º.

Com Verstappen próximo de parar, o holandês começou a rebater Pérez, com voltas rápidas que aumentavam a diferença para quase 16s. O mexicano também abria 16s para Alonso, seguido de Sainz, Russell, Ocon e Hamilton no top 7, enquanto Leclerc era o 12º, ainda preso atrás de Magnussen.

Verstappen finalmente foi aos boxes na volta 46 de 57. Com pneus médios, o holandês voltou em segundo, mas com pouco mais de 1s2 separando os dois. Alonso era o terceiro, com Russell em quarto e Sainz em quinto. Com 10s de vantagem para Gasly em sexto, o espanhol manteria a quinta colocação mesmo com a punição.

Não precisou muito. O holandês teve apenas que esperar duas voltas para abrir a asa e ultrapassar Pérez, mesmo com o mexicano tentando se defender na curva 1.

No final, Max Verstappen obteve a terceira vitória na temporada 2023, superando Sergio Pérez na pista e na estratégia, enquanto Fernando Alonso completou o pódio. Fecharam a zona de pontos: George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Kevin Magnussen.

A Fórmula 1 tira uma semana de folga e retoma as atividades da temporada 2023 entre 19 e 21 de maio com o GP da Emilia Romagna em Ímola. A sexta etapa do ano promete grandes novidades, com os pacotes de atualização das equipes e, no Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

PÓDIO AO VIVO: Tudo sobre o GP de Miami

Rico Penteado conta o 'causo' que dá dimensão do 'tamanho' de Adrian Newey na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #228 - Reclamações de Verstappen em Baku mostram que bicampeão 'sentiu o golpe'?

Your browser does not support the audio element.