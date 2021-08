Max Verstappen protagonizou um momento divertido em entrevista ao DAZN com Fernando Alonso. O holandês participou do programa High Tension, onde comentava sobre seu estilo de pilotagem e as expectativas para correr em casa pela primeira vez, em Zandvoort, até ser interrompido pelo espanhol da Alpine.

O bicampeão da Fórmula 1 simplesmente perguntou como o piloto da Red Bull estava, que respondeu com "nada mal", seguido de um "continue assim!" do colega da Alpine.

Assim que ele saiu, Verstappen brincou sobre seus 40 anos: "Ele está envelhecendo, hein? Mas ainda é rápido!"

"Escolhia seu carro no Playstation porque sempre foi o melhor do campeonato, gosto do estilo do Fernando", acrescentou.

Na entrevista, o holandês também comentou sobre o famigerado acidente com Lewis Hamilton em Silverstone. Segundo ele, já é "página virada", mas que ainda não está feliz com o ocorrido e suas consequências.

