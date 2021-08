O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, defendeu a constante renovação de seus funcionários que a equipe faz ao longo dos anos, brincando ainda que a sede frequentemente passa a impressão de ser como um "campus universitário" com as novas gerações.

No momento, a Mercedes busca seguir estendendo seu recorde de sete títulos consecutivos de pilotos e construtores, enfrentando um forte desafio da Red Bull pela glória em 2021. A marca da equipe alemã se estende por toda a era dos motores V6 turbo híbridos da F1, mas a equipe trouxe um grande número de novos talentos nesse período.

A última mudança entre os principais cargos da Mercedes aconteceu em julho, quando o então diretor técnico James Allison foi promovido para o cargo de CTO (Chief Technical Officer, em inglês, algo como Chefe Técnico), abrindo caminho para a chegada de Mike Elliott.

Wolff já havia falado anteriormente sobre a necessidade de manter o fluxo de novos talentos para garantir que o legado da equipe fosse mantido ao longo dos anos.

Em entrevista ao Motorsport.com, Wolff destacou a importância da equipe em se adaptar aos desafios que enfrenta, dizendo que a Mercedes tinha que seguir se reinventando para seguir adiante.

"Uma equipe esportiva bem-sucedida não é algo que você pode congelar como uma organização estática, mas é algo que precisa evoluir, precisa se adaptar. É uma mistura entre experiência e entusiasmo e curiosidade jovem. Nossa equipe sempre soube se reinventar".

"Quando eu vou para a sede, vejo rostos de pessoas que estão lá desde o começo, mas vejo também muitos jovens. De vez em quando, parece um campus universitário para mim, o que é ótimo, vendo a nova geração de líderes surgir. E há tanta performance que é trazida para o desenvolvimento por essa nova geração".

"Isso é algo muito legal de vivenciar pessoalmente e como uma organização".

A Mercedes buscará aumentar sua vantagem na liderança dos Mundiais neste fim de semana na Bélgica, sendo a primeira de possíveis 12 corridas que ainda podem acontecer até o fim do ano.

A equipe está 12 pontos à frente da Red Bull entre os Construtores, enquanto Lewis Hamilton tem oito de vantagem para Max Verstappen nos Pilotos. Esse é o maior desafio que a Mercedes enfrenta pelo título desde 2018, contra Sebastian Vettel e a Ferrari, mas Wolff defende que a batalha acaba sendo "um grande aprendizado" para a equipe.

"Estávamos levando esses anos sobre como lidaríamos com o dia em que nossa performance não fosse boa o suficiente. E esse é o momento em que todos os valores e resiliência construídas dentro da equipe são usados".

