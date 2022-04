Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez teve um papel fundamental no ótimo resultado da Red Bull no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deste domingo. O mexicano conseguiu segurar os avanços de Charles Leclerc para terminar em segundo, dando à equipe a primeira dobradinha desde o GP da Malásia em outubro de 2016.

Na entrevista após a corrida, Pérez desviou um pouco sobre a batalha com Leclerc, preferindo destacar a importância do resultado para a Red Bull.

"Foi uma luta intensa desde o meio da corrida. Estávamos lutando. Depois estava tudo sob controle, mas aí eles começaram a nos caçar com a parada e tudo começou novamente, enquanto tentava aquecer os pneus".

"Acho que o mais importante hoje foi não cometer erros, porque, sob essas condições, estava muito difícil. Então ter uma dobradinha nessas condições, é um ótimo resultado para a equipe. Estávamos sofrendo com a falta de sorte, o começo foi difícil para nós, então estou feliz por ver todos na equipe sorrindo hoje".

Pérez ainda foi questionado se ele achava que sua primeira vitória na temporada estaria próxima depois de hoje.

"Esse é o objetivo. Mas hoje foi um grande dia para a equipe e temos que seguir trabalhando. Acho que ainda há algumas coisas que podemos melhorar para nos aproximarmos da vitória, mas fico feliz que Max tenha conseguido hoje".

