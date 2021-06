Em uma disputa intensa entre Red Bull e Mercedes na classificação, deu Max Verstappen na pole position para o GP da França de Fórmula 1. Mesmo assim, o holandês terá amanhã ao seu lado o principal rival na luta pelo título de 2021: Lewis Hamilton.

Após a classificação, na entrevista conduzida por Paul di Resta, Verstappen celebrou o fato de ter conquistado a pole em um local que, em anos anteriores, não era tão favorável à Red Bull.

"Sim, tem sido um final de semana muito positivo até aqui, sendo que é uma pista que normalmente é um pouco difícil para nós. Ontem o TL2 foi meio que uma volta por cima e conseguimos melhorar ainda mais para hoje. Então, conquistar a pole é bem legal".

Apesar da celebração do bom momento da Red Bull no começo do fim de semana, Verstappen mantém a cautela para o domingo.

"Hoje não conquistamos nenhum ponto. Mas, para nós, um ótimo dia. Claro, precisamos terminar amanhã, buscar os 25 pontos, o que perdemos em Baku. Mas é uma grande promessa do nosso lado e espero que possamos manter isso".

Perguntado se está confiante com o carro, o holandês respondeu: "Na verdade, sim. O carro parece bom desde o TL2 ontem, então mal posso esperar".

Q4: A análise completa do treino de classificação do GP da França

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #112 – TELEMETRIA: A volta da F1 a um circuito ‘normal’ com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.