Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein teve uma repetição do piloto que esteve no topo da categoria nos últimos dois anos. Max Verstappen foi o mais rápido desta quinta-feira (23) com a marca de 1min32s837.

O piloto da Red Bull, que foi o único a fazer as duas partes da sessão neste dia, conseguiu dar um total de 157 voltas em Sakhir, sendo aquele que deu mais giros e fazendo também a melhor marca no período da manhã.

Na tabela de tempos, Fernando Alonso foi o segundo colocado, a apenas 0s029 do holandês. se utlizando do composto C3 novo durante a tarde. A sessão do espanhol não foi 100% ‘limpa’, já que a Aston Martin acabou danificando parte do assoalho quando treinaram pit stop. Pela manhã, o AMR23 foi utilizado por Felipe Drugovich, que deu 40 voltas e fez o sétimo melhor tempo na ocasião. O tempo do brasileiro, 1min34s564, acabou sendo o 14º na tabela.

A Ferrari aparece nas duas posições seguintes, com Carlos Sainz em terceiro e Charles Leclerc em quarto. Ambos conseguiram das à escuderia italiana mais de 130 voltas durante o dia.

Lando Norris completou o top 5, mas não teve uma tarde 'limpa'. O carro do britânico teve problemas nos freios e ficou estacionado por mais de uma hora. No final, ele ficou a seis décimos de Verstappen.

Lewis Hamilton aparecendo logo atrás, na sexta posição, a 0s671 de seu rival pelo título de 2021. O inglês ompletou 83 voltas apenas na parte da tarde/noite barenita. George Russell deu 69 giros pela manhã, dando boa quilometragem à Mercedes.

Os testes de pré-temporada da F1 de 2023 continuam nesta sexta-feira, a partir das 4h (horário de Brasília).

Resultado

Pos Piloto Equipe Tempo Dif. 1 Max Verstappen Red Bull 1'32.837 2 Fernando Alonso Aston Martin 1'32.866 0.029 3 Carlos Sainz Ferrari 1'33.253 0.416 4 Charles Leclerc Ferrari 1'33.267 0.430 5 Lando Norris McLaren 1'33.462 0.625 6 Lewis Hamilton Mercedes 1'33.508 0.671 7 Alexander Albon Williams 1'33.671 0.834 8 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1'33.723 0.886 9 George Russell Mercedes 1'34.174 1.337 10 Logan Sargeant Williams 1'34.324 1.487 11 Nico Hulkenberg Haas 1'34.424 1.587 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1'34.558 1.721 13 Nyck de Vries AlphaTauri 1'34.559 1.722 14 Felipe Drugovich Aston Martin 1'34.564 1.727 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'34.671 1.834 16 Pierre Gasly Alpine 1'34.822 1.985 17 Esteban Ocon Alpine 1'34.871 2.034 18 Oscar Piastri McLaren 1'34.888 2.051 19 Kevin Magnussen Haas 1'35.087 2.250

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music