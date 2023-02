Carregar reprodutor de áudio

Em meio à indefinição sobre a presença ou não de Lance Stroll no GP do Bahrein, que dá o pontapé inicial à temporada 2023 da Fórmula 1 no próximo dia 5 de março, o Motorsport.com apurou mais detalhes sobre o estado atual do piloto e também do tratamento de sua lesão. Esta, aliás, pode fazer com que Felipe Drugovich, reserva brasileiro que substitui o canadense na pré-temporada em Sakhir pela Aston Martin, corra a etapa inaugural do ano ao lado do espanhol Fernando Alonso.

Conforme repercutido pelo Motorsport.com após a notícia dada por Mariana Becker, repórter de F1 da Band, Stroll fraturou os dois punhos em acidente de bicicleta antes dos testes do Bahrein. O chefe da Aston, Mike Krack, confirmou que a lesão é no punho, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

De qualquer forma, sabe-se que há muitas dúvidas sobre a participação de Stroll no GP do Bahrein, uma vez que há pouco tempo hábil para a recuperação do canadense. Segundo apurou o Motorsport.com, o piloto se machucou enquanto treinava em Málaga e, então, foi de avião para Barcelona, onde fez operação médica com o Dr. Xavier Mir, o mesmo que operou o espanhol Marc Márquez, competidor da Honda na MotoGP e hexacampeão da categoria rainha da motovelocidade.

Entretanto, o que ainda não se sabe com exatidão é a data do acidente de Stroll, o que poderia ajudar na definição do prazo de recuperação do piloto do Canadá. De acordo com fontes consultadas pela reportagem, caso o incidente com o titular da Aston Martin tenha ocorrido poucos dias antes dos testes de pré-temporada -- a notícia veio à tona nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro --, é pouco provável que Lance possa se recuperar a tempo de disputar o GP do Bahrein.

Por outro lado, se tal contratempo se deu no começo de fevereiro, sendo na verdade ocultado até os dias antecedentes aos testes de Sakhir, o tempo de recuperação deve ser mais do que suficiente para que Stroll participe da corrida.

Drugovich de sobreaviso

De todo modo, Drugovich está de sobreaviso e participa da pré-temporada ao lado de Alonso, correndo com o AMR23 na manhã inaugural dos testes nesta quinta-feira, o primeiro de três dias de atividades no Circuito Internacional de Sakhir. Porém, o brasileiro teve problemas no ECU (unidade de controle eletrônico) e teve seu tempo de pista limitado, ainda que tenha conseguido terminar o período inicial da sessão de hoje com o sétimo melhor tempo. À tarde, Alonso no volante.

Independentemente disso, caso Stroll não possa correr, 'Drugo' deve ser seu substituto, uma vez que o outro reserva, Stoffel Vandoorne, está ocupado no fim de semana da pré-temporada da F1 pois está na África do Sul para o ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E, categoria da qual é campeão.

O ex-McLaren na F1 até estará no Bahrein no próximo fim de semana, quando acontece a corrida de abertura da categoria máxima do automobilismo em 2023, mas o belga não terá quilometragem se comparado ao brasileiro e até admitiu à imprensa de seu país que Felipe deve ser o substituto.

O que também se sabe é que um rumor segundo o qual o alemão Sebastian Vettel -- que se aposentou da F1 pela Aston Martin na última prova de 2022 -- pode substituir Stroll não faz muito sentido e não seria seriamente cogitado pela escuderia caso Stroll não esteja apto a correr o GP.

