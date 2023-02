Carregar reprodutor de áudio

Outro piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1 além de Felipe Drugovich, o belga Stoffel Vandoorne disse que "não ficaria surpreso se Felipe fizesse a corrida" do GP do Bahrein, que abrirá a temporada 2023 no próximo dia 5 de março em Sakhir, caso o titular canadense Lance Stroll não se recupere de fratura nos punhos a tempo de disputar a etapa inaugural da categoria máxima do automobilismo mundial neste ano.

A declaração de Vandoorne foi dada à emissora belga RTBF em meio à indefinição sobre a presença de Stroll no GP. Drugovich, aliás, já está substituindo o canadense nos testes de pré-temporada da F1 2023, que começaram nesta quinta-feira e também são disputados no Bahrein. O brasileiro teve um problema no ECU (unidade de controle eletrônico) de seu Aston Martin AMR23, mas terminou a manhã em sétimo antes de ceder espaço ao espanhol Fernando Alonso na parte da tarde em Sakhir.

Drugovich é considerado o favorito para substituir Stroll, cuja atual condição o Motorsport.com detalhou aqui. Vandoorne está ocupado no fim de semana da pré-temporada da F1 pois está na África do Sul para a disputa do ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E, categoria da qual é campeão.

O ex-McLaren na F1 até estará no Bahrein no próximo fim de semana, quando acontece a corrida de abertura da categoria máxima do automobilismo em 2023, mas o belga não terá quilometragem se comparado ao brasileiro e até admitiu à imprensa de seu país que Felipe deve ser o substituto.

“Nós discutimos a situação [de Stroll], mas eu sabia e também a equipe sabia: eu não poderia fazer o teste no Bahrein, infelizmente. É um cenário bem difícil para mim. Se Lance não estiver disponível, não ficaria surpreso se Felipe fizesse a corrida."

Stoffel Vandoorne, Peugeot Photo by: Peugeot Sport

"É um pouco frustrante para mim, mas, por outro lado, eu entendo. Ele terá feito todo o teste. Ele terá feito a melhor preparação. Não é uma coisa nova ou diferente", seguiu Vandoorne, que também falou sobre o acordo de compartilhamento de reservas entre Aston e McLaren -- 'Drugo' incluso.

"Existe uma parceria entre a Aston Martin e a McLaren. Mas, em termos de trabalho, não vou fazer nada especificamente diferente para eles. Estou lá caso precisem de mim nas corridas em que estou presente. Vou estar no Bahrein para o início do campeonato e aí em Jeddah e em Melbourne."

“Tem também o meu papel de reserva no WEC (sigla em inglês para Campeonato Mundial de Endurante) com a Peugeot (foto acima). Espero ter a oportunidade de correr e também de estar na largada de Le Mans outra vez”, completou Vandoorne.

Além de Stoffel, o que também se sabe é que um rumor segundo o qual o alemão Sebastian Vettel -- que se aposentou da F1 pela Aston Martin na última prova de 2022 -- pode substituir Stroll não faz muito sentido e não seria seriamente cogitado pela escuderia caso Lance não possa correr o GP.

