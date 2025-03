Mohammed Ben Sulayem já havia defendido o retorno dos motores V10 à Fórmula 1 e, agora, Max Verstappen concordou com o presidente da FIA. Porém, o piloto acredita que as negociações devam acontecer a portas fechadas e longe da mídia.

Ben Sulayem defendeu que os motores V10 deveriam funcionar com combustíveis sustentáveis, sendo nostálgico com o ronco dos motores de antes de 2005. Apesar da ideia ser popular entre os fãs, Verstappen não concorda que o presidente faça esses comentários em público.

"É claro que acho que é uma ideia muito boa", disse o tetracampeão mundial, quando perguntado sobre a pelo Motorsport.com, "mas se é possível ou não, isso é obviamente uma história completamente diferente".

"Eu sempre acho que é melhor 'não gritar' tantas coisas. É melhor tentar resolver as coisas nos bastidores - isso seria melhor para todos".

Ben Sulayem fez seus comentários na sequência do F175, o evento de lançamento da temporada em que cada equipe revelou sua nova pintura para 2025 diante de uma plateia ao vivo em Londres.

O presidente da FIA declarou que o evento "desencadeou muitas discussões positivas sobre o futuro do esporte", levando-o a contemplar o retorno dos V10s para o próximo conjunto de regulamentações de motores, além daquele que virá em 2026.

"Enquanto aguardamos ansiosamente a introdução dos regulamentos de 2026 sobre chassi e unidade de potência, também devemos liderar as futuras tendências tecnológicas do esporte a motor", acrescentou Ben Sulayem.

"Devemos considerar uma série de direções, incluindo o som estrondoso do V10 funcionando com combustível sustentável. Qualquer que seja a direção escolhida, devemos apoiar as equipes e os fabricantes para garantir o controle de custos nas despesas de pesquisa e desenvolvimento".

Os regulamentos técnicos estão sendo reformulados para a temporada de 2026, com os carros sendo movidos por um V6 híbrido movido a combustível totalmente sintético, que fará sua estreia na categoria.

Isso atraiu mais fabricantes de motores para o campeonato, já que a Audi está estreando como uma equipe em 2026, enquanto a Cadillac está inicialmente entrando como uma equipe cliente da Ferrari com a intenção de desenvolver sua própria unidade de potência para 2028.

O próximo ano também marca uma nova era para a Red Bull, que formará uma parceria técnica com a Ford, e Christian Horner concordou com Ben Sulayem que a F1 deveria considerar a possibilidade de retorno dos V10s.

