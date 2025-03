Lando Norris já defende as cores da McLaren desde 2019, mas já tinha um relacionamento antigo com a equipe de Fórmula 1, por isso, o piloto se mantém grato pela parceria e bastante cauteloso ao falar sobre outras equipes.

Em entrevista recente à NBC, Norris foi questionado sobre o que ele faria se algum dia deixasse a equipe de Woking. O piloto não citou um nome direto, mas deixou claro que estava 'flertando' com a ideia de correr pela Ferrari algum dia.

"Não posso responder a essa pergunta", começou. "Mas sei exatamente para qual equipe gostaria de correr, é uma equipe com a qual todo piloto sonha em correr em algum momento de sua carreira".

"Estou muito feliz por estar aqui na McLaren, esta é a equipe que me treinou e me trouxe para a F1. Acredito que ficarei aqui por muitos anos".

De fato, a Ferrari já se mostrou interessada em Norris no passado. O britânico também entrou no radar da Mercedes e da Red Bull, mas optou por assinar com a McLaren.

No momento, o três vezes vencedor de GPs está feliz com sua situação e recebeu muito bem a notícia de que Lewis Hamilton será o novo companheiro de equipe de Charles Leclerc na equipe de Maranello.

"A mudança de Hamilton para a Ferrari é uma grande jogada. É um excelente negócio tanto para ele quanto para a equipe".

Atualmente, Norris tem contrato válido até 2027 com a McLaren, enquanto Leclerc e Hamilton estão garantidos apenas até o fim da temporada de 2026 com a Ferrari. Se algum dia a transferência do britânico for confirmada, pode se tornar uma das grandes história do grid no futuro.

F1 2025: Teve BLEFE? Vem SURPRESA aí? RICO PENTEADO DISSECA PRÉ-TEMPORADA e faz RANKING das EQUIPES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!